Demokratyczna Republika Konga: Bycie chrześcijaninem to proszenie się o śmierć

Kiedy na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga (DRK) porywani są liderzy wspólnot, zwykle uznaje się ich za zmarłych. Paluku Katahiindwa Claude i jego żona Katungu Vyahasa Esther zaginęli 15 maja. Ponieważ jednak do tej pory nie odnaleziono ich ciał, kościół i rodzina nie tracą nadziei, że uprowadzeni wciąż żyją. Prosimy o modlitwę za lidera wspólnoty i jego żonę!

Nie wrócili ze żniw

Paluku Katahiindwa Claude (45) jest liderem kościoła 3e-CBCA w wiosce Lolwa niedaleko miasta Mambasa. Dwa dni przed ich zniknięciem małżeństwo pojechało na swoją farmę, która znajduje się około dwóch kilometrów od Lolwa. Jak zwykle planowali spędzić tam noc lub dwie, aby zebrać plony, a następnie wrócić do domu. Kiedy po dwóch dniach nie wrócili, przyjaciele zdali sobie sprawę, że stało się coś złego.

Znajomy rodziny, Kakule Kowa, ze stolicy prowincji Bunia (prowincja Ituri), powiedział, że duchowny i jego żona zostali wzięci jako zakładnicy w drodze powrotnej z farmy. Zgłosił ich zaginięcie władzom. W odpowiedzi na jego zgłoszenie, pastor Kakule otrzymał oficjalną informację, że podczas poszukiwań, na drodze z farmy znaleziono dowód osobisty pastora Paluku i jego Biblę. Para ma dziewięcioro dzieci. Jak dotąd nie dali znaku życia.

W czasie gdy małżeństwo zaginęło, bojownicy ADF przeprowadzili ataki w kilku wioskach w rejonie Mambasa. W atakach tych napastnicy zabili łącznie 17 chrześcijan, w tym troje dzieci. Według Johna Vuleveryo, działacza na rzecz praw obywatelskich z Mambasy, jedenaście ofiar straciło życie po tym, jak islamiści zamknęli ich w budynku i podpalili.

„… abyśmy mogli kontynuować dzieło Pana”

Wschodnie rejony DRK są stale atakowane przez bojowników ADF, głównie na obszarach Beni, Irumu i części dystryktu Mambasa. W maju 2024 r. ADF zabiło tam co najmniej 45 chrześcijan w kilku wioskach.

Pomimo napływających złych wiadomości pastor Kakule wraz z rodziną i kongregacją pastora Paluku, nie traci nadziei: „Modlimy się, aby Bóg pomógł im wrócić do domu. Abyśmy mogli kontynuować dzieło Pana. Modlimy się, aby wszyscy chrześcijanie na świecie chwycili się za ręce i modlili się z nami. Niech pokój powróci do naszych społeczności. Tam, gdzie wykonujemy dzieło Pana, módlmy się, aby sługa Boży był wolny i będziemy się radować, gdy zobaczymy go z nami” – powiedział pastor Kakule.

za Open Doors, Polska