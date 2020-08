Dolly Parton wydaje pierwszy od 30 lat świąteczny album

Każdemu z nas ten rok trochę dał w kość, dlaczego więc nie pomyśleć o świątecznej atmosferze nieco wcześniej?

Dolly Parton, gwiazda muzyki country, ogłosiła w tym tygodniu, że 2 października odbędzie się premiera jej nowego świątecznego albumu. To jej pierwsza od 30 lat Bożonarodzeniowa składanka, która powstanie we współpracy z m.in. Miley Cyrus (córką chrzestną Parton), znanym ze swych ballad Michaelem Bublém, komikiem Jimmym Fallonem i ikoną branży rozrywkowej Williem Nelsonem.

74-letnia Parton powiedziała w rozmowie z „People”, że chce, aby album „A Holly Dolly Christmas” był „uroczy i mądry”, dodając, że tytuł inspirowany jest znanym klasykiem Burla Ivesa „A Holly Jolly Christmas”.

– Przez te wszystkie lata przychodził na wszystkie moje świąteczne występy – powiedziała Parton o Ivesie. – W myślach jest dla mnie „Panem Gwiazdką”. Pomyślałam: „Czemu by nie nazwać płyty jakoś uroczo i sprytnie, może nawet trochę ckliwie?”.

Pierwszą z piosenek na nowej płycie będzie duet między Parton i Bublém – „Cuddle Up, Cozy Down Christmas”.

Okazuje się, że 2020 nie jest aż taki zły.

We współpracy z Fallonem Parton przygotuje specjalne wykonanie klasyka świątecznego Mariah Carey – „All I Want for Christmas Is You”. Postanowili nagrać utwór razem po tym, jak Parton wystąpiła w wieczornym programie Fallona kilka lat temu. Komik poprosił ją wtedy o zaśpiewanie piosenki Carey, a Parton wspomniała, że jakimś cudem nie zna tego utworu.

– Pomyślałam: „Jakie inne piosenki są naprawdę znane?”. Przyszło mi do głowy „All I Want for Christmas Is You” – powiedziała Parton. – Kilka lat temu wystąpiłam w programie Jimmy’ego Fallona, a on poprosił, żebym zaśpiewała tę piosenkę. Nie znałam jej i czułam się z tym okropnie.

– No więc nauczyłam się jej i już miałam dołożyć ją do nowego albumu, kiedy pomyślałam: „Zapytam Jimmy’ego Fallona, czy by jej ze mną nie zaśpiewał”. Zgodził się, a ja bardzo się ucieszyłam.

Parton powiedziała, że z powodu pandemii koronawirusa poszczególne części piosenek, które powstawały we współpracy z innymi wykonawcami, były nagrywane oddzielnie. Niektóre nagrania powstały jeszcze przed pandemią, ale potem przyszła pora na wokale.

– Jesteśmy bardzo rozsądni i ostrożni, bo chcemy się chronić, a ja jestem już starszą osobą – wyjaśniła.

Co jeszcze nas czeka?

W połowie lipca piosenkarka country Carrie Underwood również ogłosiła, że wyda swoją pierwszą płytę świąteczną, „My Gift”.

37-letnia artystka powiedziała, że premiera odbędzie się 25 września.

– W tym roku czułam, że chcę nagrać świąteczny album – powiedziała Underwood. – Czułam, że to idealny moment, najlepszy czas na tego typu płytę.

Underwood opowiedziała także o tym, jaką rolę jej wiara chrześcijańska odegrała w nazwaniu albumu. Wyznała, że tytuł „My Gift” (ang. mój dar) inspirowany jest jej ulubioną świąteczną piosenką, „Little Drummer Boy” (ang. mały chłopiec z bębenkiem), opowiadającą o dziecku, które ofiarowało małemu Jezusowi wszystko, co miało – talent do gry na bębenku.

– Kocham muzykę, kocham śpiew; to mój osobisty dar i to wielkie błogosławieństwo móc to robić – powiedziała. – Chcę korzystać z tego daru, chcę oddać go Jezusowi. Dlatego właśnie album ma tytuł „My Gift”.

Underwood powiedziała, że biorąc pod uwagę trwającą pandemię i związany z nią niepokój, ludzie muszą skupić się na tym, „o co naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu”.

– Mimo że to był trudny rok, czasem mam wrażenie, że niekiedy najwięcej możemy zrozumieć w najgorszych, najbardziej stresujących momentach – powiedziała piosenkarka. – Dzięki temu jesteśmy bardziej wdzięczni za to, co mamy.

Autor: Tré Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News

Na płycie

„Holly Jolly Christmas” – Dolly Parton

„Christmas Is” (feat. Miley Cyrus) – Dolly Parton

„Cuddle Up, Cozy Down Christmas” – Dolly Parton, Michael Bublé

„Christmas On The Square” – Dolly Parton

„Circle Of Love” – Dolly Parton

„All I Want For Christmas Is You” – Dolly Parton, Jimmy Fallon

„Comin’ Home For Christmas” – Dolly Parton

„Christmas Where We Are” (feat. Billy Ray Cyrus) – Dolly Parton

„Pretty Paper” – Dolly Parton, Willie Nelson

„I Saw Mommy Kissing Santa Claus” – Dolly Parton

„You Are My Christmas” (feat. Randy Parton) – Dolly Parton

„Mary, Did You Know?” – Dolly Parton