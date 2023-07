Ostrzeżenie dla rodziców przed nowym filmem o Barbie

Nowy film o Barbie najwyraźniej zapomniał o swojej podstawowej grupie odbiorców, którymi są rodziny i dzieci, zwracając się ku nostalgicznym dorosłym i opowiadając historie bohaterów z kręgu LGBTQ. Odejście od tradycyjnego skupienia na młodych widzach jest alarmujące dla chrześcijańskich rodziców, którzy chcą wpajać swoim dzieciom wartości biblijne.

Film nie tylko nie odnosi się do swojego ukształtowanego rynku odbiorców, obejmującego małe dziewczynki i rodziny, ale zbiera też krytyczne opinie za słabą produkcję na podstawie wielu przesłanek, które rozczarowują nawet najbardziej oddanych fanów.

Kierownicy filmu pominęli zasadniczy krok, jakim jest zdefiniowanie swojej docelowej publiczności, i zaniedbali miliony rodzin, które chętnie poszłyby do kin i kupiły bilety.

Movieguide®, zaufane źródło dla chrześcijańskich rodzin, od 40 lat prowadzi badania, które konsekwentnie ukazują atrakcyjność i zyskowność filmów harmonizujących z wartościami prorodzinnymi i biblijnymi. Organizacja podkreśla poważny błąd Mattel’a, firmy odpowiedzialnej za Barbie, w decyzji odniesienia się do niewielkiego odsetku populacji, która nie ma tendencji ustawiania się do kas kinowych.

Jest bardzo ważne, by rodziny były świadome jakości i treści filmu, który nie tylko reprezentuje utraconą możliwość biznesową uwielbianej marki, ale też wzbudza obawy dotyczące swojej ogólnej zawartości. Decyzja Mattel’a o dystrybucji filmu za pośrednictwem Warner Brothers przypomina błędne kroki innych wytwórni filmowych w odwracaniu się od swojej podstawowej publiczności. Na przykład, film „Elemental” Pixara miał najsłabszą premierę ze wszystkich ich dotychczasowych produkcji kinowych. Disney doznał strat przekraczających 900 milionów dolarów, na które złożyło się osiem ich ostatnich produkcji, wyrażających coraz luźniejszy stosunek do wartości przyjaznych rodzinie.

Rodzice zaufali

Te wytwórnie filmowe świetnie prosperują, gdy produkują filmy promujące wartości prorodzinne i biblijne. Nawet filmy animowane o Barbie konsekwentnie podejmowały wątki mówiące o odkupieniu, współczuciu, pracy zespołowej, życzliwości dla obcych i samo-poświęceniu. Rodzice zaufali marce Barbie właśnie z powodu jej oddania tym wartościom.

Chrześcijańscy rodzice muszą być świadomi prawdy o nadchodzącej premierze filmu o Barbie, ponieważ odchodzi on od oczekiwanych treści przyjaznych rodzinie i ryzykuje promowanie wartości sprzecznych z przekonaniami rodziców. Jako odpowiedzialni zarządcy wychowania swoich dzieci, rodzice powinni rozróżniać i wybierać opcje rozrywki, które harmonizują z zasadami biblijnymi.

Biblia zachęca rodziców, by prowadzili swoje dzieci właściwą ścieżką, co widać w Księdze Przysłów 22:6: „Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”. Mając dostęp do informacji i aktywnie angażując się w decyzje medialne swoich rodzin, chrześcijańscy rodzice mogą zapewnić, by ich dzieci korzystały z rozrywki, która popiera cenne dla nich wartości.

Autor: James Lasher

Źródło: CHARISMANEWS

