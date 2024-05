Podróżnik zostawił Biblię – poznaj konsekwencję jego czynu

Nuraldaim Hassan został wychowany jako muzułmanin w islamskim regionie Sudanu, z dala od wpływu chrześcijaństwa.

Pewnego dnia, jakiś mężczyzna jadący z Gofy zatrzymał się w czasie burzy w stojącym przy drodze domu Nuraldaima. Rodzina zaprosiła podróżnego, by odpoczął. Gdy mężczyzna odjechał, Nuraldaim zauważył, że zostawił Biblię.

W ciągu następnych kilku dni Nuraldaim zaczął z ciekawości czytać, aż któregoś razu jego ojciec zobaczył go z Biblią i zapytał, kto dał mu „tę książkę”. Gdy usłyszał, że zostawił ją podróżny, zabrał Biblię i zabronił synowi brać jej do ręki.

Akurat zdarzyło się, że jeden z przyjaciół Nuraldaima z plemienia Jumium był chrześcijaninem i powiedział mu więcej o Chrystusie.

Jakiś czas później Nuraldaim poszedł z nim do kościoła, lecz chociaż nie uwierzył w Chrystusa jako swojego Zbawiciela, w sercu czuł pragnienie, by lepiej poznać życie chrześcijańskie i samego Jezusa.

Jeden z liderów kościoła powiedział mu o możliwości zapisania się do szkoły biblijnej. Chociaż Nuraldaim jeszcze nie wierzył w Chrystusa, wraz z kilkoma przyjaciółmi postanowił pójść. Dopiero w czasie pobytu w szkole biblijnej Nuraldaim uwierzył w Jezusa jako swojego Zbawiciela i dał się ochrzcić.

Nuraldaim nadal nie wie, kto zostawił u niego Biblię, ale wierzy, że to Bóg w niezwykły sposób postanowił do niego dotrzeć. Teraz jest liderem grupy w Blue Nile Community Churches w regionie Nilu Błękitnego w Sudanie.

Rzeka Nil Błękitny wypływa z jeziora Tana w Etiopii, płynąc około 900 mil przez Etiopię i Sudan. W Chartumie w Sudanie, Nil Błękitny łączy się z Nilem Białym i już jako rzeka Nil płynie przez Egipt aż do Morza Śródziemnego.

Osoby przekraczające Nil Błękitny w kierunku rzeki Nil przedostają się przez obszary dotknięte wojną domową, znane z napaści gangów, wielu zagrożeń i niebezpieczeństw.

Gdy Sudan stał się państwem niepodległym, nowy reżim wprowadził rządy islamistów. Spowodowało to zaostrzenie rozłamu między islamską północą (siedzibą rządu) i chrześcijanami na południu. Różnice dotyczące języka, religii i władzy politycznej doprowadziły do wybuchu wojny domowej między przeciwnymi obozami. Po wielu ofiarach wojny i głodu, w 2011 roku ostatecznie ustanowiono niepodległość Sudanu Południowego. Mimo to nadal toczyły się liczne walki i nie ustawały konflikty, a według niektórych doniesień, sytuacja się pogorszyła.

Sudan jest uważany za „najmniej rozwinięty kraj”, a jego poziom rozwoju klasyfikuje go na 172 miejscu Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI). Znaczna większość powierzchni kraju jest sucha, a ponad 60 procent populacji żyje w ubóstwie.

Warto zauważyć, że królestwo Kusz było starożytnym państwem Nubijczyków umiejscowionym na

obszarze zbiegu Nilu Błękitnego i Nilu Białego, znanym także jako Imperium Kuszytów lub po prostu jako wymieniony w Biblii Kusz. Czy wiedzieliście, że w Sudanie na obszarze w pobliżu Nilu są piramidy zbudowane przez trzy królestwa Kuszytów?

W Biblii, królestwo Kusz zostało nazwane od imienia Kusza, najstarszego syna Chama (Księga Rodzaju 10:6), jednego z trzech synów Noego, którzy przetrwali potop. Kusz był ojcem Nimroda, który założył Imperium Babilońskie (Księga Rodzaju 10:8-10). Znacznie później, Mojżesz poślubił Kuszytkę, co nie spodobało się Aaronowi i Miriam, którzy zaczęli mu się sprzeciwiać (Księga Liczb 12:1).

Według danych z 2023 roku, ponad 5,8 miliona ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonych, a kolejne 1,5 miliona uciekło z sudańskiego Darfuru jako uchodźcy. Wielu cywilów zginęło w masakrach Masalitów.

Kościoły społeczności Nilu Błękitnego goszczą mieszkańców Darfuru, którzy ocaleli z ludobójstwa, rzezi, głodu, dżihadu, gwałtów i przewrotów politycznych, ale przyjmują też ludzi z okolicznych krajów. Wielu mieszkańców tych obszarów potrzebuje Dobrej Nowiny, pożywienia, uzdrowienia z traumy i wiecznego zbawienia.

Społeczność Blue Nile Community Churches w sudańskim regionie Nilu Błękitnego tworzy niezwykłą, biblijną historię, wierząc w Boże obietnice zapisane w Psalmie 68:31: „Przyjdą dostojnicy z Egiptu, Kusz wyciągnie swe ręce do Boga”.

Autor: Melissa Nordell

Źródło: GODREPORTS