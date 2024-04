Aborcja szkodzi zdrowiu kobiety, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Nowe badanie ujawnia, że zabieg aborcji może znacząco zwiększyć u kobiety ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

W recenzowanym badaniu przeprowadzonym przez Charlotte Lozier Institute, opublikowanym w International Journal of Cardiology Cardiocular Risk and Prevention, przeanalizowano dokumentację medyczną ponad miliona kobiet objętych państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym, pochodzące z okresu od 1999 roku do 2014 roku.

W każdym przypadku, kobiety po zabiegu aborcji lub poronieniu miały wyższe wskaźniki chorób sercowo-naczyniowych (CVD), wynoszące prawie 174 procent po swoim pierwszym żywym porodzie, w porównaniu z kobietami bez historii utraty ciąży.

Co więcej, kobiety mające historię CVD przed swoją pierwszą aborcją były ponad dwukrotnie bardziej narażone na ryzyko dodatkowych problemów CVD w ciągu sześciu miesięcy po swoim pierwszym żywym porodzie, w porównaniu z podobnymi kobietami z wcześniejszą historią CVD, które nie miały aborcji.

„Podczas gdy poronienia są czymś tragicznym i nieuniknionym, aborcje na żądanie są całkowicie do uniknięcia i wyraźnie przyczyniają się do najczęstszej przyczyny śmierci w naszym kraju” – powiedział jeden z autorów badania, dr David Reardon, naukowiec pracujący dla Lozier Institute i dyrektor Elliot Institute.

„American Heart Association głośno ostrzega kobiety przed związkiem między poronieniem i chorobami serca” – mówił dalej. „Mam nadzieję, że te dane zmotywują do podobnego ostrzegania przed aborcją”.

Instytut Charlotte Lozier podaje, że wyniki badania powiększają coraz obszerniejsze zasoby literatury medycznej wskazujące na związek między aborcją i problemami sercowo-naczyniowymi.

Pewne amerykańskie badanie ujawnia istnienie pięciokrotnie większego ryzyka śmierci z powodu chorób mózgowo-naczyniowych w ciągu sześciu lat od zabiegu aborcji.

Inne badanie opublikowane w internetowym magazynie kardiologicznym Open Heart ujawnia, że przez ponad 12 lat od aborcji lub poronienia utrzymuje się o 18 procent wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

„Mimo tych pogłębionych danych wskazujących na wyraźne, negatywne skutki zdrowotne, jakie aborcja wywołuje w ciele kobiety, zwolennicy aborcji nadal promują zabiegi przerywania ciąży jako ‘panaceum’. Jak długo będą zaprzeczać nauce i rzeczywistości?” – pyta Emily Erin Davis, wicedyrektor komunikacji w Susan B. Anthony Pro-Life America.

„Zachęcam ich, by przestali okłamywać kobiety, twierdząc, że aborcja ma tylko pozytywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego” – dodaje.

Związek między aborcją i chorobami sercowo-naczyniowymi jest tym bardziej znaczący, że CVD jest wiodącą przyczyną śmierci wśród kobiet.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN