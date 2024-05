Biskup dźgnięty nożem podczas głoszenia kazania przebacza napastnikowi

Przebywający w szpitalu australijski biskup, dźgnięty nożem podczas głoszenia kazania na poniedziałkowym nabożeństwie, przebacza swojemu napastnikowi.

Biskup Mar Mari Emmanuel, lat 53, przebywa w szpitalu od czasu kiedy został dźgnięty przez 15-letniego młodzieńca podczas transmitowanego na żywo przez Internet nabożeństwa w Kościele Asyryjskim Chrystusa Dobrego Pasterza w Wakeley. Zaatakowany został także 39-letni ksiądz podczas próby obrony biskupa. Rany odniosło jeszcze kilku uczestników nabożeństwa, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Od samego początku zajścia, biskup miał prosić swoich wiernych, aby naśladując Chrystusa w tej sytuacji powstrzymali się od pełnych odwetu słów i działań.

Kościół udostępnił publicznie oświadczenie biskupa Emmanuela, który podzielił się ze swojego łóżka szpitalnego przesłaniem nadziei. Oświadczył, że szybko dochodzi do zdrowia, jak również udzielił wskazówek swoim wiernym, aby modlili się za jego domniemanego napastnika.

„Przebaczam, kimkolwiek jest ta osoba. I mówię do niej ”Jesteś moim synem, miłuję cię, i zawsze będę się za ciebie modlił” „I ktokolwiek namówił cię do popełnienia tego czynu – tej osobie również przebaczam, w potężne Imię Jezus. Nie mam w swym sercu nic oprócz miłości dla wszystkich bliźnich. Bez względu czy ta osoba jest chrześcijaninem czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia”, powiedział biskup Emmanuel.

„Nie ma naprawdę się czym martwić czy niepokoić. I malutka rada dla naszych umiłowanych wiernych – chcę abyście zachowali się jak Chrystus. Pan Jezus nigdy nie uczył nas aby walczyć o swoje. Chrystus Pan nigdy nie nauczał rewanżu. Pan Jezus nigdy nie powiedział „Oko za oko, ząb za ząb”

Apel biskupa ukazał się po wybuchu gwałtownych protestów przed budynkiem kościoła tuż po zaistnieniu incydentu. Protesty miały skłonić setki policjantów do rozproszenia tłumu. Rozpowszechniano też zdjęcia na platformie X ukazujące rzekomo odcięte palce ręki młodocianego sprawcy.

W udostępnionym przesłaniu audio biskup Emmanuel powiedział do swoich wiernych: „Jesteśmy Chrześcijanami, i powinniśmy zachowywać się jak Chrześcijanie”

„Miłość nigdy nie zawodzi, 1 List do Koryntian 13:8”, przypomniał. „Cokolwiek mi się przydarzyło, dziękuję Panu Jezusowi. To dla mnie ogromne błogosławieństwo.”

Brat Daniel Kochou wystąpił w nagraniu wideo na kościelnej stronie instagramowej, stwierdzając że kościół jest świadomy zajść, które miały miejsce poza jego budynkiem feralnego dnia. Powiedział, że kościół głosi ‘miłość’, nawet gdy czasy są trudne. Stwierdził, że było tam wtedy „wiele osób spoza kongregacji kościoła, które spowodowały duże zamieszanie.”

„Biskup Mar Mari Emmanuel głosi miłość i pokój. Jednak, wydarzenia które miały miejsce zaprzeczają tym wartościom; „Życzenie jego jest takie, żeby każdy pozostał przy osobistej modlitwie. Starajmy się nie eskalować tej sprawy … Kościół współpracuje w pełni z Policją Nowej Południowej Walii, trwa dochodzenie. Poprosiliśmy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o wydarzeniach z dnia 15 kwietnia 2024r. o przekazanie ich lokalnej policji (…)”

„Chcielibyśmy wyrazić najszczersze podziękowania tym wszystkim, którzy pierwsi okazali spokój i pomoc w tej okropnej sytuacji” dodał Kochou. „Przede wszystkim jednak, mamy wiekuistego, żyjącego Boga, Jezusa Chrystusa z Nazaretu, któremu składamy dzięki za Jego miłosierdzie i współczucie, i za tę grupę szybkiego reagowania, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa.”

Policja w Sydney, w Australii, aresztowała 15-letniego młodego człowieka w poniedziałek 15 kwietnia za domniemaną próbę zasztyletowania duchownego oraz trzech innych podczas nabożeństwa w Asyryjskim Kościele Prawosławnym.

(Od redakcji):

Według najnowszych doniesień (ostatnie kilka dni) biskup Mar Mari Emmanuel opuścił już szpital, pojawił się też kilkakrotnie w mediach społecznościowych z obandażowanym okiem, zapewniając że czuje się coraz lepiej, i że przebacza młodemu napastnikowi (wg nieoficjalnych informacji miał to być młody muzułmanin).

Warto nadmienić, że biskup Emmanuel w swoich przesłaniach ewangelizacyjnych często zwracał się również do wyznawców Islamu, dowodząc i przekonując ich do wiary w Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Boga i Zbawiciela.

Źródło: Christian Post

Tłumaczenie: Konrad M.