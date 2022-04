Crowder i jego podnosząca na duchu płyta „Milk & Honey”

W roku pełnym niepokoju i napięcia, trzykrotnie nominowany do nagrody GRAMMY i przekraczający granice stylów muzycznych Crowder przekazuje promyk nadziei, przypominając o obietnicy bardziej harmonijnego i żyjącego w jedności świata na swoim nowym albumie „Milk & Honey”. Płyta ukazała się w czerwcu 2021 roku pod patronatem sixstepsrecords / Capitol Christian Music Group. To pierwszy długogrający produkt tej wytwórni w technologii Dolby Atmos.

Na płycie „Milk & Honey” wystąpił gościnnie muzyk hip-hopowy Hulvey, a w jej powstaniu ma też znaczący udział Maverick City Music, zróżnicowana grupa dynamicznych autorów piosenek i liderów muzyki uwielbienia. Dwanaście tworzących ją utworów łączy przesłanie nadziei, obietnicy i celu, ujęte w sposób rewolucjonizujący muzykę uwielbienia, który dociera do słuchaczy ze wszystkich kultur. Brzmieniowo płyta jest równie niezwykła, uduchowiona i uniwersalna, jak jej główny wątek, stanowiąc dynamiczną mieszankę zrelaksowanego, południowego swamp popu, tradycji gospel, mocnego rytmicznie hip-hopu i klasycznego rocka.

Chociaż Crowder nagrywał sam w czasie pandemii w swoim podziemnym studio, miał możliwość współpracy z autorami tekstów, producentami i artystami, którzy podzielali jego wizję jedności i harmonii oraz nadzieję Bożych obietnic.

Ścieżką wiodącą jest wyróżniający się singiel „Good God Almighty”, który przez kilka tygodni z rzędu zajmował najwyższą pozycję na liście Billboardu Christian Airplay. Piosenka znalazła się też na szczycie innych list Billboardu: Hot Christian Songs, Christian AC Monitored i Christian AC Indicator. Wśród innych wyróżniających się utworów jest łagodna ballada otuchy „He Is”, gitarowa ścieżka tytułowa w stylu południowego rocka „Milk & Honey”, fortepianowa modlitwa nadziei „The Anchor” i melancholijna „God Really Love Us” z udziałem Dante Bowe z Maverick City Music. (…)

Lista utworów na płycie „Milk & Honey”:

1. Good God Almighty

2. In The House

3. He Is

4. Milk & Honey

5. Higher Power (z udziałem Hulvey)

6. Sweet Jesus (z udziałem Maverick City Music)

7. God Really Love Us (z udziałem Dante Bowe z Maverick City Music)

8. Who’s Gonna Stop The King

9. Better Than Sunshine

10. Glory, Glory (God Is Able)

11. Hallelujah For Every Broken Heart

12. The Anchor

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat