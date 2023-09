Zespół Cochren & Co wydaje płytę Running Home

3-go kwietnia 2023r., muzycy reprezentujący grupę Cochren&Co (Cochren i Spółka), wydali swój debiutancki album, zatytułowany „Running Home.”

Kolekcja utworów na tej płycie przypomina słuchającym jej o tym, że Jezus zawsze będzie obecny z nami bez względu na sytuację, w której się znaleźliśmy – czy to na parkingu w biały dzień, czy w środku najciemniejszej nocy – tak czy inaczej, nie tylko w czterech ścianach kościoła w niedzielny poranek. Kompozycje umieszczone na tym albumie to aranżacje bogate zarówno w warstwie muzycznej, jak i lirycznej.

„Running Home” to utwór tytułowy nowej kolekcji Cochren &Co. Piosenka ta jest utrzymana w radosnym i energetyzującym tonie, jak również uwydatnia doskonale bogate możliwości wokalne Michaela Cochrena, muzyka i lidera uwielbienia.

Utwór ten nadaje ton pozostałym piosenkom na krążku.

„Dzięki Bogu za Niedzielny Poranek”, poprzedni singiel grupy, przypomina słuchającym go, iż bez względu na wszystko to, przez co przechodzimy w naszym życiu, Pan zawsze ma ramiona otwarte, czekając na nasz powrót do Niego. Nawiązując do tematyki motywu powrotu do domu Ojca, piosenka powraca do przeboju grupy Cochren & Co „Kościół (Powrócić Chcę)”, i szczerze mówiąc, opowiada nie tylko o świadectwie samego Cochren’a, ale również, jakby trochę, o wszystkich historiach wziętych z naszego własnego życia.

Z kolei utwór „Parking Lot” (ang. parking samochodowy), pomimo nietypowego tytułu, pomaga odbiorcom przypomnieć o tym, że Jezus może spotkać nas w dosłownie każdym miejscu. Ścieżka ta pasuje też doskonale do przesłania, którym Cochren chce podzielić się z odbiorcami swojej płyty. Jezus ukaże się nam wszędzie tam, gdzie akurat przebywamy – bez względu na to, z czym przychodzi nam się akurat zmagać, czy też jak bardzo zgubiliśmy drogę. Jedyną rzeczą, której potrzebujemy będąc w takim punkcie swojego życia jest gorliwie wołać do Niego z głębokości.

Wydawnictwo „Running Home”, autorstwa Cochren & Co, to dowód na to, iż formacja ta wciąż tworzy i publikuje muzykę, która jest jednocześnie duchowo porywająca i chwytliwa, na dodatek pełna wibrującej energii. Ta kolekcja 10 utworów zawiera przypomnienie tej właśnie prawdy, że nie zważając na to jak daleko odeszliśmy od naszego prawdziwego domu, Bóg zawsze wzywa nas do powrotu, i czeka na nas z szeroko otwartymi ramionami, jeśli tylko zwrócimy się z wołaniem o pomoc do Niego.

Nowy krążek formacji Cochren & Co pt. „Running Home” ukazał się już na rynku, nie zapomnij odsłuchać go w swoim serwisie streamingowym!

Autor: Sarah Baylor

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: TheChristianbeat.org

