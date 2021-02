Debiutancki album Cochren & Co „Don’t Lose Hope” już jest

Gotee Records z dumą ogłasza, że debiutancki album Cochren & Co, Don’t Lose Hope, jest już dostępny. „Ta płyta jest kulminacją lat mojej własnej radości, smutku, spokoju, zmartwień i wątpliwości. Jest też ostatecznie nitką nadziei, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz” – dzieli się Michael Cochren z Cochren & Co. „To w dużej mierze moja historia, lecz są to rzeczy, których wszyscy doświadczamy – plus nadzieja, którą wnosi w to wszystko Jezus”.

Ten niecierpliwie wyczekiwany, 13-utworowy projekt zawiera single „Church (Take Me Back)” i „One Day”, które pojawiły się w pierwszej dziesiątce Billboard Christian Airplay. Znalazły się tam też single z pierwszej dziesiątki Billboard AC – „Who Can” oraz potężny utwór tytułowy, za produkcję którego odpowiedzialny jest laureat GRAMMY producent Christopher Stevens. Utwór „Don’t Lose Hope”, autorstwa samego Michaela Cochrena, nadal jest bardzo widoczny – 22/01 piosenkę można było usłyszeć w popularnym, długo emitowanym serialu CBS „MacGyver”.

Dostępność

W tym tygodniu debiutancki album i piosenki Cochren & Co. znalazły się na wielu topowych playlistach na platformach cyfrowych, w tym: Amazon Music’s Divine Sound i Fresh Christian Playlist, Pandora’s New Christian Music Now; Spotify’s Top Christian, New Music Friday Christian i Top Christian Contemporary Playlists; Apple Music’s Christian, Hot Tracks, Today’s Christian, Rise Up, Risers i Every 1 Playlists; YouTube’s Christian Hits, Christian Goes Pop i Christian Music na the Rise Playlists.

22/01 na YouTube miał premierę teledysk do nowej piosenki „For My Good”. Piosenka została napisana wspólnie z producentem Kyle’em Williamsem (We Are Messengers), a teledysk został wyreżyserowany przez Fuhs Video (Imagine Dragons).

Oprócz Stevensa i Williamsa, pozostałymi producentami „Don’t Lose Hope” są Bryan Fowler (TobyMac), Marshall Altman (Natasha Bedingfield), Jeff Pardo (Rhett Walker), Micah Kuiper (Ryan Stevenson) i Josh Bronleewe.

Mocne wejście

Cochren & Co., odkąd pojawił się na scenie zaledwie dwa lata temu, wyrobił sobie niezłą markę. Został nominowany w kategorii Najlepszy Nowy Artysta do GMA Annual Dove Awards w 2020 roku i jest jednym z zaledwie dwóch nowych artystów, którzy wraz z tą nominacją mieli dwa single na Top 10 Billboard Christian Airplay.

Trasy koncertowe

Zeszłej jesieni Cochren & Co. był częścią trasy TobyMac’s Drive-In Theatre Tour i będzie kontynuował trasę koncertową tej wiosny w ramach Hits Deep Tour, która rozpocznie się w lutym wraz z TobyMac, Tauren Wells, We Are Messengers, Unspoken i Terrian. Następnie wraz z Rhettem Walkerem będzie gwiazdą kolejnej trasy.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O

