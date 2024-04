Chcą kary dla księdza za stwierdzenie, że homoseksualizm jest grzechem

Francuski urzędnik państwowy wezwał do postawienia katolickiego księdza w stan oskarżenia w związku z opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych nagraniem opisującym skłonności homoseksualne jako „słabość”, z którą należy walczyć jak z każdym innym grzechem.

Ksiądz Matthieu Raffray, lat 45, opublikował 15 marca wideo dla ponad 60 000 obserwujących na Instagramie, napominając ich, by przeciwstawili się swoim grzesznym słabościom, w tym homoseksualizmowi.

„Wszyscy mamy słabości: ci, którzy są chciwi, ci, którzy są źli, ci, którzy mają skłonności homoseksualne!” powiedział Raffray w obciążającym go wideo według francuskich mediów katolickich Famille Chrétienne

Komentarze Raffraya wywołały gniew Aurore Bergé, 37-letniej polityk, która od stycznia pełni funkcję francuskiej minister ds. równości płci, różnorodności i równych szans.

Bergé wydała oświadczenie 20 marca, w którym stwierdziła, że komentarze Raffraya na temat homoseksualności były „niedopuszczalne” i że zgłosiła go do Międzyresortowej Delegacji ds. Walki z Rasizmem, Antysemityzmem i Nienawiścią wobec Osób LGBT (DILCRAH) w celu postawienia go przed sądem na podstawie art. 40 francuskiego kodeksu karnego.

DILCRAH, która współpracuje z różnymi ministerstwami w celu opracowania, koordynowania i zarządzania polityką rządu francuskiego w zakresie zwalczania rasizmu, antysemityzmu i przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT – odpowiedziała na tweet Bergé około 20 minut później, zauważając, że przekazała komentarze Raffraya prokuratorowi.

„Tak zwana” terapia konwersyjna „jest nielegalna od 2022 roku” – napisała na Twitterze. „Mówienie o homoseksualizmie jako o słabości jest haniebne”. (…)

W filmie ksiądz przypomniał swoim słuchaczom, że każdy ma niezbędną duchową broń do walki z takimi słabościami, ale szatan kusi ich, by uwierzyli, że bitwa jest „zbyt trudna” i poddali się. (…)

Ksiądz powiedział Famille Chrétienne, że jego film dotyczył „ogólnie pokus” i że jego intencją nie było wyróżnienie homoseksualizmu, ale raczej „wyjaśnienie, że nie jesteśmy zobowiązani do ulegania wszystkim naszym pokusom, wszystkim naszym pragnieniom”.

„Powołuję się między innymi na homoseksualizm” – powiedział. „Akty homoseksualne są grzechem, ale myślę, że ludzie nie wiedzą już, czym jest grzech. Potępianie grzechu nie oznacza potępiania osoby, która go popełnia! Mógłbyś mnie winić, gdybym powiedział coś raniącego, ale tak nie jest w tym przypadku”.

„Nie tylko nie jestem homofobem, ale jako ksiądz ostrożnie dobieram słownictwo, jakiego używam w tej kwestii, bo wiem, że temat jest drażliwy i że łatwo można kogoś skrzywdzić” – powiedział.

Raffrey uważa, że francuski rząd za jego pośrednictwem atakuje Kościół katolicki i jego nauki.

„Stawką nie jestem ja, ale wolność bycia chrześcijaninem w dzisiejszych czasach” – powiedział. „Mam nadzieję, że wszyscy wierni zdają sobie sprawę, że to moralność chrześcijańska i cały Kościół są atakowane”.

Katechizm Kościoła Katolickiego potępia skłonności homoseksualne jako „obiektywnie nieuporządkowane” i że stanowią one „próbę” dla tych katolików, którzy ich doświadczają. Katechizm naucza również, że ci, którzy zmagają się z takimi uczuciami, „muszą być akceptowani z szacunkiem, współczuciem i wrażliwością. Należy unikać wszelkich oznak niesprawiedliwej dyskryminacji w odniesieniu do nich”.

Zakaz terapii konwersyjnej przyjęty przez Francję w 2022 r. zakazuje „powtarzających się praktyk, zachowań lub komentarzy mających na celu zmianę lub represjonowanie orientacji seksualnej osoby” i może być realnie wykorzystany do ścigania takich osób jak Raffray, zauważyła Famille Chrétienne.

Rządy ograniczające wypowiedzi krytyczne wobec homoseksualizmu pojawiły się i w innych częściach Europy.

W Finlandii fiński poseł Päivi Räsänen i biskup Juhana Pohjola z Ewangelicko-Luterańskiej Diecezji Misyjnej Finlandii byli w ostatnich latach wielokrotnie stawiani przed sądem pod zarzutem „mowy nienawiści” za publikowanie materiałów sprzeciwiających się homoseksualizmowi.

Na Malcie Matthew Grechowi postawiono w zeszłym roku zarzuty karne na mocy obowiązującego w tym kraju zakazu terapii konwersyjnej za złożenie w programie radiowym chrześcijańskiego świadectwa na temat porzucenia homoseksualnego stylu życia. (…)

Autor: Jon Brown

Źródło: Christian Post