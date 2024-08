Były imam w niebezpieczeństwie za wiarę w Chrystusa

Ahmed chciał zostać imamem. Któregoś dnia w czasie nauki usłyszał, jak ktoś woła go po imieniu. Gdy Ahmed spojrzał w górę, skąd dochodził głos, ujrzał mężczyznę na krzyżu, który patrzył na niego. „Po tym, co zobaczyłem, nie byłem w stanie pójść do meczetu” – powiedział. „Wróciłem do domu i tego dnia nie poszedłem już do meczetu, bo naprawdę się bałem”.

W następnych latach Jezus ukazywał się Ahmedowi jeszcze kilka razy, nawet po tym, gdy został imamem. Ahmed opisywał te objawienia innym muzułmanom, z którymi chodził do meczetu, a oni uważali, że widzi demony. W końcu Ahmed uwierzył w Chrystusa i postanowił żyć dla Niego. Z tego powodu jego życie jest teraz zagrożone. „Poznałem pewnych Bożych ludzi, którzy pomogli mi ukryć się przed tymi, którzy chcieli mnie zastrzelić” – powiedział.

Dziękujmy Bogu za życie Ahmeda, za jego wiarę w Panu Jezusie Chrystusie, za jego wolność w Nim i wieczne bezpieczeństwo. Błogosławmy jego prześladowców, by miłosierny Bóg okazał im łaskę i objawił im swoje zbawienie w krzyżu swojego Syna, tak jak objawił je Ahmedowi. Błogosławmy Ahmeda, by był mocny w Panu, w Jego miłości, mądrości i mocy, by świadectwo wiary, jaką otrzymał, przyniosło w jego byłej społeczności wyznaniowej obfity owoc na Bożą chwałę. „Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy… I was, którzy byliście umarli w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała. razem z Nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy…” Kolosan 2,9-10.13

Źródło: Voice of the Martyrs

