„Big George Foreman”: film o bokserze, mistrzu grilla i świadku Jezusa Chrystusa

W mediach społecznościowych pojawił się zwiastun nowego filmu, opowiadającego historię boksera George’a Foremana i jego podróży z ringu do szerzenia słowa Bożego i udanej kariery w biznesie.

Jak informuje magazyn „Variety”, film zatytułowany „Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World” mówi o życiu legendarnego boksera, który stał się pastorem.

Film obejmuje główne momenty w bokserskiej karierze Foremana, w tym zdobycie złotego medalu na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Mexico City w 1968 roku i drogę do tytułu zawodowego mistrza świata wagi ciężkiej.

Poza karierą bokserską, akcja filmu pokazuje też, jak Foreman odnalazł wiarę chrześcijańską, przeszedł na emeryturę i został kaznodzieją.

W końcu, zobaczymy też powrót Foremana na ring w wieku 45 lat, gdy jego rodzina i kościół stanęły przed trudnościami finansowymi. Foreman zdobył tytuł mistrza wagi ciężkiej, stając się najstarszym zawodnikiem w historii boksu, który osiągnął ten cel.

W 1977 roku, gdy decyzją sędziego przegrał mecz przeciwko Jimmy Youngowi, porzucił boks i stał się nowonarodzonym chrześcijaninem.

Kilka lat po tamtej walce, w wywiadzie dla CBN powiedział, że gdy po meczu wrócił do szatni, poczuł, że umiera; wtedy usłyszał głos mówiący: „Nie chcę twoich pieniędzy, chcę ciebie!”.

Intensywna walka duchowa Foremana wywołała w szatni zdumienie, gdy bokser zaczął działać zgodnie ze słowami, jakie usłyszał.

W końcu zawołał: „Jezus Chrystus powstaje we mnie do życia!”.

Powiedział wszystkim, że ich kocha i wycałował ich. Myśleli, że zwariował, ale gdy doświadczenie się skończyło, Foreman wiedział, że już nigdy nie będzie taki sam. Po tamtym spotkaniu tryskał miłością, zamiast nienawiścią, i zaczął podążać za Bogiem, zamiast za karierą bokserską.

Foreman często żartował, że Young „wybił z niego diabła”.

W 1978 roku, Foreman został ordynowany na pastora, a w 1980 roku założył Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Houston. Otworzył też centrum młodzieżowe.

73-letni Foreman jest członkiem Światowej Galerii Sław Boksu i Międzynarodowej Galerii Sław Boksu. Jest też znany jako zdolny handlowiec telewizyjny i przedsiębiorca, współpracujący z firmą Spectrum Brands, która stworzyła i sprzedawała popularny grill o nazwie George Foreman Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine, znany też jako grill George’a Foremana. Od czasu wejścia produktu na rynek w 1994 roku, na całym świecie sprzedano ponad 100 milionów przenośnych, dwustronnych, podgrzewanych elektronicznie grillów.

Foreman jest autorem siedemnastu książek, w tym książki dla dzieci i autobiografii oraz książek o boksie i grillowaniu.

Według informacji „Variety”, reżyserem filmu jest George Tillman Jr., a obsadę tworzą: Forest Whitaker, Jasmine Mathews, Sullivan Jones, Lawrence Gilliard Jr., John Magaro i Sonja Sohn.

Film wejdzie na ekrany kin 28 kwietnia.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

