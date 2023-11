Film: Z miłości do Joey

Joey i Rory to jeden z najpopularniejszych duetów country i muzyki chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych, prywatnie – szczęśliwe małżeństwo. Życiową sielankę przerywa wiadomość o śmiertelnej chorobie. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że w tym miejscu opowieści zaczyna się dramat i czekają nas już tylko łzy rozpaczy…

Film opowiada prawdziwą historię niesamowitej Joey Feek i jej niezwykłego życia. Mimo walki z rakiem, Joey wraz z rodziną i przyjaciółmi pokazują, że nie tylko fizycznie zdrowi ludzie żyją szczęśliwie. Poświęć trochę czasu, aby się śmiać, uśmiechać i płakać towarzysząc w podróży życia niesamowitej kobiety i jej pożegnania z ukochaną rodziną…

Z miłości do Joey to historia przepełniona nadzieją, wzruszeniem, radością, a nade wszystko dotykająca intymnej relacji z Bogiem w szczególnym momencie doczesnych zmagań człowieka. Widz zostaje wciągnięty w podróż życia głównych bohaterów, odkrywając, czym naprawdę jest miłość, szczęście, przebaczenie, zdolność do poświęcenia siebie, co naprawdę jest ważne oraz co się stanie, gdy pozwolimy Bogu prowadzić nasz dom. Co więcej, ten przepełniony pogodą ducha film stawia szereg istotnych pytań, które przez wiele godzin, a może i dni po seansie będą „świdrować” nasz umysł, naszą duszę, rozszerzając coraz bardziej pole naszego widzenia. Na koniec zostaniemy z uczuciem przeżycia wielkiej, emocjonalnej przygody…

W rolach głównych występują: Joey i Rory Feek

Dane filmu:

Rok wydania: Styczeń 2020

Nośnik: DVD

Gatunek filmowy: Dramat

Lektor: polski, angielski Dolby Digital

Napisy (subtitles): polskie

Czas trwania: 90 minut