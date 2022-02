Film: Bóg nie umarł 4 – My naród

Czwarta odsłona popularnej serii „Bóg nie umarł”. Tym razem za reżyserię odpowiada Vance Null, jeden z twórców pierwszych dwóch części oraz filmów „Sprawa Chrystusa”, „Czy naprawdę wierzysz?”.

Pastor Dave angażuje się w obronę grupy chrześcijańskich rodzin, prowadzących edukację domową. Duchowny wierzy, że prawo do nauki własnych dzieci powinno być kwestią wolnego wyboru rodzica i że jest to sprawa, o którą warto walczyć. W tym celu udaje się wraz z kilkoma osobami do Waszyngtonu, gdzie będzie zeznawał przed Kongresem podczas przesłuchania, które ma określić przyszłość edukacji domowej a co za tym idzie wolności w kraju na następne lata.

Dane filmu

Bóg nie umarł 4: My naród

God’s Not Dead: We the People

scenariusz: Tommy Blaze

produkcja: USA

Polska premiera 27 stycznia na Cineman

Obsada:

David A.R. White, Isaiah Washington, Vance Null, William Forsythe

Film na ten czas nie jest dostępny w sprzedaży a jedynie w streamingu.

.