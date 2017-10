Big Daddy Weave – Love Come to Life

Amerykański rockowy zespół Big Daddy Weave powstał w 1998 roku w Mobile w stanie Alabama. Tam studiowali jego członkowie. Ich muzyczna kariera nabrała tempa w 2002 roku, kiedy zostali nominowani do nagrody Dove Awards jako nowy artysta roku. Zespół składa się z pięciu osób: głównego wokalisty Mike’a Weavera, basisty Jaya Weavera, gitarzysty Jeremiego Redmonda, perkusisty Briana Beihla i saksofonisty oraz grającego na organach Joego Shirka. Wokalista Mike i basista Jay są rodzonymi braćmi, a od ich nazwiska wzięła się nazwa zespołu.

Zespół znany jest z takich przebojów jak: „In Christ”, „Audience of One”, „What Life Would Be Like”, „Every Time I Breath”, „You Found Me” czy „You’re Worthy of My Praise”. Na swoim koncie mają dziesięć albumów studyjnych.

Mike i Jay urodzili się w Nashville. Mike zaczął śpiewać w wieku 8 lat w chórze kościelnym, a Jay uczył się gry na basie od 12 roku życia. Jeremy urodził się i dorastał w Anglii, ale po jakimś czasie zamieszkał w Ameryce w Nashville. Joe urodził się w Hopkinsville i grał na saksofonie i organach od 11 roku życia. Brian dołączył do zespołu w 2013 roku i zastąpił Jeffa.

Ich muzyka bazuje na relacji z Panem Bogiem.

„Od początku, od Adama, zostaliśmy stworzeni, żeby być w relacji z Panem Bogiem. Był Stwórca i byli stworzeni. Powodem, dla którego chodzimy, oddychamy i żyjemy na tej ziemi jest Pan Bóg. Zostaliśmy stworzeni nie żeby robić jakieś rzeczy dla siebie samych, ale zostaliśmy stworzeni dla Niego” – mówi wokalista zespołu Mike. Głęboka relacja z Panem Bogiem doprowadziła ich daleko. Stworzyli zespół, który funkcjonuje jak rodzina.

Mimo wielu sukcesów i dobrej passy ich wiara została poddana próbie za sprawą huraganu Iwan, który zniszczył dom Mike’a i Jaya zabierając pamiątki i zdjęcia rodzinne oraz plądrując biuro Big Daddy Weave, które prowadzili ich rodzice. Na szczęście rodzicom nic się nie stało, a sam zespół nie odwrócił się od Pana Boga tylko wyniósł z klęski żywiołowej sporo nauki, która zaowocowała pięknymi słowami i muzyką na albumie „What I Was Made For”. „Bóg może z klęski wyprowadzić coś cudownego” – mówi Mike.

Love Come to Life

Album został wydany 17 kwietnia 2012 roku i znajduje się na nim 12 utworów. Nazwa płyty (Love Come to Life – miłości ożyj) wzięła się z faktu, że chrześcijanie głoszą i mówią o miłości Pana Boga, a sam Bóg mówi, że ludzie będą wiedzieć, iż należymy do Królestwa nie poprzez fakt, że tylko mówimy o Nim, ale że pokazujemy Jego miłość. „Jak mówi Biblia: «wiara bez uczynków jest martwa» i jak powiedział TobyMac: «miłość jest czasownikiem»” – odpowiada na pytanie dziennikarza o znaczenie słów Love Come to Life w jednym z wywiadów Mike.

Album jest płaczem do Boga, żeby dał nam odpowiedzi na niektóre pytania. Nie wszystkie piosenki dają te odpowiedzi, tylko celowo zachęcają wierzących do szukania odpowiedzi u naszego Stwórcy.

Inspiracją do napisania piosenki „Love Come to Life” były następujące słowa z Biblii:

„Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne” (Ga 5:22-23);

„Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy. Z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13:13).

opr. Beata Aftyka