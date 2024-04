Biblia pocieszeniem dla młodego chrześcijanina w celi śmierci

Wiosną 2023 r. zapadł wyrok skazujący wobec dwóch młodych chrześcijan oskarżonych na podstawie surowych pakistańskich przepisów o bluźnierstwo przeciwko islamskiemu prorokowi Mahometowi. Wyrok na mocy tych przepisów wiąże się nieuchronnie z karą śmierci. Przepisy te są niewspółmiernie często stosowane wobec niewielkiej mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie.

Obecnie ci dwaj mężczyźni odwołują się od wyroku, pozostając jednocześnie cały czas w celi śmierci. Ich rodziny z trudem pokrywają koszty sądowe i starają się, by mieli wszystko, co jest potrzebne w więzieniu. Jeden z nich poprosił o możliwość kontynuowania nauki na odległość i otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie studiów, ale większą pociechę znalazł w Słowie Bożym: „Dużo płakałem za moją rodziną i wolnością” – powiedział jednemu z tamtejszych przedstawicieli organizacji misyjnej. „Kiedy zacząłem czytać Biblię, Słowo Boże dało mi siłę, by przetrwać ten trudny czas. Dzięki Bogu, On okazuje mi swoje miłosierdzie. Jego słowa dają mi siłę, a ja przeczytałem całą Biblię dwa razy”.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan