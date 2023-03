Benjamin William Hastings przedstawia „Songwriter Edition”

Po cieszącym się wysokim uznaniem debiucie płytowym zatytułowanym jego nazwiskiem, Benjamin William Hastings ogłasza zaskakujące wydanie specjalnej wersji swojego debiutu, złożonej z 50 ścieżek i trafnie zatytułowanej „Songwriter Edition”, przygotowanej we współpracy z Capitol CMG/Invorto.

„Prawdopodobnie zastanawiacie się, co to takiego i w jaki sposób może mieć aż pięćdziesiąt ścieżek? I dlaczego miałoby was to zainteresować?” – pyta Hastings. „Pozwólcie, że opowiem krótką historię. W listopadzie zeszłego roku wydałem 25 piosenek na płycie zatytułowanej moim nazwiskiem ‘Benjamin William Hastings’. Piosenki powstawały na przestrzeni wielu lat, pisane na podstawie wielu objawień, przy udziale wielu ludzi. I podczas gdy mam nadzieję opowiadają historie, jakie mają opowiadać, zawsze kryją się za nimi inne historie. Zawsze jest coś więcej ponad to, co trafia do ucha”.

Songwriter Edition

„To powiedziawszy, ‘Songwriter Edition’ tak naprawdę nie jest tylko dla autorów piosenek” – kontynuuje. „Krótko mówiąc, stanowczo nie, ale jako autora piosenek, zawsze fascynowała mnie kryjąca się za utworem historia, mechanizmy jego powstawania i alchemia jego scalania, i właśnie dlatego nadałem temu wydawnictwu taki tytuł. Jeśli czujesz się wykluczony, nie jesteś, obiecuję, jesteś tu bardzo mile widziany. Gdy rozpoczyna się ścieżka, słyszysz, jak ja lub okazjonalnie moi przyjaciele wyjaśniamy, jak doszło do powstania danej piosenki, po czym usłyszysz samą piosenkę. Trochę przypomina to podcast, ale proszę czuj się wolny, by wybrać swoją własną podróż. To album dla zaufanych, a jeśli dotarłeś do tego miejsca, to właśnie ty!”.

Hastings jest podekscytowany, że może w końcu podzielić się ze słuchaczami swoim szczególnym projektem autorskim, ponieważ może na nim wejść głębiej w historie kryjące się za jego piosenkami i jednocześnie szerzej rozwinąć wachlarz tematów, jakie porusza na swoim debiucie płytowym: wątpliwość, autentyczność, wiarę, uwielbienie, tzw. syndrom oszusta, bycie mężem i ojcem, i ostatecznie bycie człowiekiem.

Debiutancki album

Debiutancki album Hastingsa ukazał się 4 listopada 2022 roku, proponując szczery wgląd w życie twórcy i doświadczenie jego talentu jako dynamicznego autora piosenek, który z niesamowitą zdolnością potrafi komunikować intymne i autentyczne, osobiste prawdy. Jak sam wyjaśnia: „To dwadzieścia pięć piosenek, z których każda pokazuje inną stronę mnie samego”.

Benjamin William Hastings to podróżujący po świecie lider muzyki uwielbienia i członek Hillsong UNITED. Jego teksty i ścieżki wokalne można znaleźć na nagrodzonym złotą płytą RIAA singlu Hillsong UNITED „So Will (100 Billion X) oraz na szeroko uznanym albumie Hillsong Worship „Seasons”. Hastings napisał też takie utwory, jak m. in. przebojowy singiel Cory Asbury’ego „The Father’s House”, „Captain” Hillsong UNITED, kościelny hymn „O Praise The Name (Anastasis)” i „Gratitude” Brandona Lake’a. Do dzisiaj jego piosenki były odtwarzane na platformach streamingowych na całym świecie ponad 700 milionów razy.

Wiele ze swoich utworów Hastings wykona na żywo, dołączając do trasy Cody’ego Carnesa „God Is Good!”, która ma trwać przez cały luty, następnie w czasie trasy Brandona Lake’a „Miracle Nights Tour”, zaplanowanej na marzec i kwiecień. Dodatkowe plany związane z trasami będą ogłoszone wkrótce na stronie www.benjaminwilliamhastings.com/tour.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne: Zahna i jej solowy debiut „Red For War”