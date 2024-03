Amerykańskie Towarzystwo Biblijne zamknie muzeum warte 60 milionów dolarów

Amerykańskie Towarzystwo Biblijne zamknie swoje Centrum Odkrywania Wiary i Wolności. W komunikacie prasowym przesłanym do The Christian Post w poniedziałek rano, ABS ogłosił, że centrum kończy działalność 1 kwietnia, a ostatnim dniem wizyt będzie 28 marca.

Według ABS, osoby, które kupiły bilety na wizytę w centrum po 28 marca, otrzymają pełny zwrot pieniędzy.

Centrum od samego początku borykało się z trudnościami, otrzymując tylko około 54 000 USD ze sprzedaży biletów za rok podatkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., Jednocześnie zgłaszając całkowite wydatki w wysokości około 11 milionów USD, zgodnie z zestawieniem przychodów.

Jennifer Holloran, która niedawno została prezesem i dyrektorem generalnym stowarzyszenia, powiedziała w oświadczeniu, że „Faith and Liberty Discovery Center służyło jako miejsce wyjątkowej nauki i inspiracji od momentu otwarcia”.

„Nie możemy się doczekać, aby ponownie wyobrazić sobie przyszłość treści w publicznie dostępnym, cyfrowym formacie” – dodała.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym lokalnym partnerom z Filadelfii, tym, którzy przyczynili się do realizacji tej wizji, a także pracownikom FLDC, którzy włożyli swoje serca w obsługę każdej osoby, która nas odwiedziła”.

„Centrum było innowacyjną wizją dzielenia się znaczeniem Pisma Świętego i jestem dumny z roli, jaką nasz oddany personel w tym odegrał” – kontynuował Wonderling.

Otwarte w maju 2021 r. centrum znajdowało się na Independence Mall w Filadelfii i miało na celu edukowanie ludzi o różnych poglądach religijnych na temat wpływu chrześcijaństwa na historię Ameryki.

Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się w lipcu 2021 r., co zbiegło się z corocznym miejskim festiwalem Wawa Welcome America Festival, a ABS ogłosił, że „goście mogą zwiedzić 25 000 stóp kwadratowych interaktywnej galerii wyposażonej w przełomową technologię”.

„Ich podróż po muzeum będzie prowadzona za pomocą ręcznej inteligentnej lampy, której mogą użyć do cyfrowego zapisania ulubionych wersetów biblijnych, cytatów i historii, aby powrócić do nich po powrocie do domu. Każda galeria oferuje nowe, wciągające doświadczenie” – wyjaśniło stowarzyszenie.

„W jednej galerii goście staną twarzą w twarz z 21 amerykańskimi twórcami zmian, których życie i spuścizna zostały ukształtowane przez Słowo Boże. W innej goście będą mogli posłuchać krajobrazu dźwiękowego piosenek i Pisma Świętego czytanych przez amerykańskie ikony, takie jak Johnny Cash. A podczas jedynego w swoim rodzaju spektaklu teatralnego goście będą spacerować ulicami historycznej Filadelfii, obserwując dążenie Williama Penna do wolności religijnej „.