Zamykanie kościołów tematem omawianym na forum ONZ

W piątek 11 listopada Rada Praw Człowieka ONZ dokonała przeglądu sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii. Jedną z przyczyn, dla których Rada postanowiła zająć się Algierią, był wniosek kilku organizacji chrześcijańskich z 30 marca tego roku. Kościoły domagają się w nim m.in. oficjalnego uznania algierskiej organizacji parasolowej kościołów protestanckich oraz ponownego otwarcia ponad 25 kościołów, które zostały zamknięte przez władze w ostatnich latach.

„Systematyczne działania” władz przeciwko kościołom i poszczególnym chrześcijanom

Od 2006 roku Rada Praw Człowieka ONZ przeprowadza regularny przegląd praw człowieka we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ (Powszechny Przegląd Okresowy). Między innymi swoje zalecenia i wnioski do wglądu przedstawiła koalicja organizacji chrześcijańskich w Algierii.

W skład koalicji wchodzą: Światowy Alians Ewangeliczny, Światowa Rada Kościołów, Protestancki Kościół Algierii i Middle East Concern. W swoim raporcie podkreślają, że wolność religijna w Algierii pogorszyła się od czasu ostatniego przeglądu w 2016 roku do tego stopnia, że „[obecnie] władze systematycznie atakują kościoły chrześcijańskie i osoby prywatne”.

Według Koalicji od stycznia 2018 roku władze zamknęły co najmniej 26 kościołów. 16 z nich należało do organizacji parasolowej o nazwie Protestanckie Kościoły Algierii (EPA). Już w grudniu 2020 roku trzech specjalnych sprawozdawców ONZ w liście do rządu algierskiego zwróciło uwagę na to, że działania te noszą „znamiona kampanii” (raport Open Doors).

W 2013 roku EPA zostało zmuszone do ponownego ubiegania się o oficjalne uznanie po wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Jednak rząd nadal nie odpowiedział na wniosek, pozostawiając EPA w prawnym zawieszeniu. Ponadto każdy kościół z nim związany musi ubiegać się o oddzielną rejestrację. Krajowa komisja powołana do rozpatrywania wniosków w 2006 roku nie działa, więc żaden kościół nie otrzymał jeszcze pozwolenia.

Grzywny i kary pozbawienia wolności za „nieuprawnione sprawowanie kultu”

W kwietniu kościół w północnym mieście Bejaia otrzymał od gubernatora stanu nakaz zaprzestania działalności ze skutkiem natychmiastowym. Dwa miesiące wcześniej gubernator Tizi Ouzou wszczął postępowanie przeciwko pastorowi i jego ojcu, aby zamknąć kościół z 90 członkami we wsi Ait Atteli. Spotkania poza oficjalnymi budynkami kościelnymi niosą ze sobą dodatkowe ryzyko: W grudniu 2021 roku grupa 11 algierskich chrześcijan w Tizi Ouzou, stolicy prowincji o tej samej nazwie w północno-środkowej Algierii, otrzymała karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 200 000 dinarów (ok. 690 USD) za „nieuprawnione sprawowanie kultu”.

W grudniu 2021 roku policja dokonała nalotu na ich zgromadzenie i dokonała aresztowania za wyznawanie religii niemuzułmańskiej bez zezwolenia. Wyrok został później zmniejszony.

Od listopada ubiegłego roku Departament Stanu USA po raz pierwszy umieścił Algierię na swojej Specjalnej Liście Obserwacyjnej krajów, które „dopuszczają się lub tolerują poważne naruszenia wolności religijnej”. W tym tygodniu Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej zaleciła, aby rząd USA utrzymał ten kraj na liście obserwacyjnej ze względu na przepisy dotyczące bluźnierstwa i konwersji.

W Światowym Indeksie Prześladowań z 2022 roku Algieria zajmuje 22. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii!

Podziękuj za wierność algierskich chrześcijan pomimo trwającej od lat kampanii zamykania kościołów i spraw karnych przeciwko wiernym.

Módl się, aby ogromna presja władz nie osłabiła Kościoła Jezusa, ale żeby chrześcijanie nabierali nowych sił i trwali w wierze.

Módl się szczególnie za uwięzionych chrześcijan, a także za liderów, na których ciąży wielka odpowiedzialność: aby Jezus obdarzył ich swoim pokojem i mądrością.

Módl się, aby Pan Bóg umożliwiał chrześcijanom gromadzenia się na modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego, aby wspólnie mogli oddawać Mu cześć i umacniać się nawzajem.

Źródło: Evangelical Focus, MEC, OHCHR, Open Doors

Za Open Doors

