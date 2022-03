Algieria: Kolejny kościół zagrożony zamknięciem

Chrześcijanie z Algierii proszą o modlitwę za liderów kościoła z miejscowości Ait Atteli, którzy biorą udział w postępowaniu prawnym, mającym na celu wymuszenie zamknięcia ich miejsca kultu. Jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu, będzie to kolejny z wielu kościołów zrzeszonych z oficjalnie uznaną organizacją protestancką, Eglise Protestante d’Algerie, który zostanie pod przymusem zamknięty przez władze.

Wezwanie do sądu

Od 2017 r. władze zaplombowały w sumie 16 budynków kościelnych, a co najmniej cztery inne dostały nakaz zaniechania wszelkich czynności religijnych. Kościół w Ait Atteli został założony w 2006 r. i liczy obecnie ponad 90 członków. 2 lutego przedstawiciel miejscowej władzy złożył pozew przeciwko pastorowi i jego ojcu, właścicielowi działki, na której stoi budynek kościelny.

W czasie kilku minionych tygodni zachęcaliśmy do modlitwy za pastora Salah’a Chalah’a, przewodniczącego Eglise Protestante d’Algerie, który służy też jako starszy pastor największego kościoła protestanckiego w Algierii.

Pastor Salah dostał wezwanie do sądu na podstawie wielu różnych zarzutów, w tym zarzutu „praktykowania nie-muzułmańskich obrzędów bez pozwolenia”. Po licznych opóźnieniach, termin jego rozprawy ustalono na 27 lutego.

Módlmy się…

Chwalmy Boga, że mimo opozycji, Jego kościół w Algierii trwa i się rozwija. Prośmy Go, by w tym trudnym czasie nadal zapewniał swoim wiernym naśladowcom tak bardzo potrzebą zachętę i pociechę, szczególnie tym, którzy mają teraz do czynienia z postępowaniem prawnym.

Niech Bóg potężnie zainterweniuje w imieniu swoich wiernych, dając ich liderom mądrość i przedstawicielstwo prawne, a także właściwe słowa, by umieli odpowiedzieć na niesłuszne zarzuty władzy, która mocno sprzeciwia się Ewangelii.

Módlmy się, by sprzeciw wobec tych wierzących zelżał, a wszystkie wcześniej zamknięte kościoły dostały pozwolenie na ponowne otwarcie. Módlmy się za pastora Salaha i innych wierzących, którym postawiono podobne zarzuty.

Źródła: Middle.East Concern, The Voice of the Martyrs Canada, Open Doors

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

