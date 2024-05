Spotkania z autorem książki „Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina”

ZAPRASZAMY na spotkania z autorem nowo wydanej przez nas książki „Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina”.

PRZEŚLADOWANIA A DRODZE CHRZEŚCIJAN!

9 maja, Siedlce, godzina 18:00 — Klub Studencki PeHa, ul. 3 Maja 49 10 maja,

Warszawa, godzina 11:00 — Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20

10 maja, Radzyń Podlaski, godzina 18:00 — Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, ul. Parkowa 35

11 maja, Radom, godzina 16:00 — Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, ul Okulickiego 9A (wjazd i parking od ul. Piwnej)

12 maja, Kraków, godzina 10:00 — Kościół Zielonoświątkowy w Nowej Hucie, Os. Willowe 29

12 maja, Kraków, godzina 17:00 — Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47

Przy okazji każdego spotkania z Floydem Brobbelem można będzie nabyć w promocyjnej cenie jego książkę, a także inne publikacje na temat prześladowanych chrześcijan.

FLOYD BROBBEL, wieloletni dyrektor misji Voice of the Martyrs z Kanady. Znawca tematyki prześladowań wyznawców Chrystusa we współczesnym świecie. Prezes ogólnoświatowego stowarzyszenia Religious Liberty Partnership.

KSIĄŻKA UKAŻE SIĘ NA POCZĄTKU MAJA, ALE JUŻ MOŻNA JĄ ZAMAWIAĆ.

Cena detaliczna 42,50 zł, ale do 15 maja cena promocyjna 30 zł + wysyłka na nasz koszt.

Zamówienia prosimy kierować na adres: wydawnictwo@gpch.pl