Zachwycaj albo znikaj – Hyken Shep

Zachwycanie klientów, imponowanie ludziom, z którymi pracujesz, i przyćmiewanie konkurencji nie jest wcale poza zasięgiem. Zachwycanie to nawyk, który każdy może opanować – zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym – a Shep Hyken zna sztuczki, jak uczynić go swoim nawykiem. W książce Zachwycaj albo znikaj odkryjesz sekrety Shepa, aby wyjść poza zwyczajność i stać się Zachwycającym.



Zachwycaj albo znikaj to świetna lektura dla pracowników, menedżerów, kadry kierowniczej, a nawet osób, które po prostu chcą poprawić swoje relacje”.

– JEREMY WATKIN, dyrektor ds. jakości w First Call Resolution

„To nie jest kolejna książka biznesowa z modnymi hasłami i frazesami! Shep Hyken jest uznanym na całym świecie autorytetem w tej dziedzinie. Wykorzystuje mnóstwo ciekawych historii, aby przedstawić krytyczne punkty dotyczące konsekwentnego zapewniania najlepszych doświadczeń klientów! Nie przegap tego”.

– DON HUTSON, „New York Times”, autor bestsellerów, mówca Hall of Fame i dyrektor generalny U.S. Learning

„Siedem nawyków Zachwycania to obowiązkowe elementy dla każdej firmy – lub każdego pracownika – która chce odnieść sukces i prosperować w dzisiejszej gospodarce skoncentrowanej na doświadczeniu”.

– DENNIS SNOW, profesjonalny mówca i autor bestsellera Lekcje od myszy

Dane książki:

Tytuł: Zachwycaj albo znikaj

Podtytuł: Siedem nawyków obsługi klienta, które pomogą każdemu zbudować pewność siebie

Autor: Hyken Shep

ISBN: 9788366748477

EAN: 9788366748477

Oprawa: oprawa: broszurowa

Wydawca: Logos Oficyna Wydawnicza

Format: 206×148 mm

Liczba stron: 220

Rok wydania: 2024