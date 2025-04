Niesłusznie aresztowany pastor znowu na wolności

W piątek 17 stycznia 2025 r. o godz. 8:00 kubańskiego pastora powitała przy bramie więzienia jego rodzina. Nie widział on swojej żony, syna i córki, odkąd trzy i pół roku wcześniej trafił do więzienia. Dla całej rodziny było to święto, na które czekaliśmy wraz z nimi od 11 lipca 2021 r., kiedy to pastor Lorenzo został niesłusznie aresztowany za udział w pokojowym proteście. Było to 1286 dni modlitwy, prowadzenia kampanii i pisania listów! Pastor Lorenzo jest jednym z 553 więźniów politycznych uwolnionych w ramach negocjacji prowadzonych przy udziale Watykanu i Stanów Zjednoczonych.

Módlmy się, aby jego uwolnienie było trwałe i bezwarunkowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali tę rodzinę modlitwą i działaniem!

Źródło: CSW, VOM New Zealand

za Głos Prześladowanych Chrześcijan