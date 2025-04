Wojna Idei 2.0. Jak przekonać przekonanych? – Szymon Pękala

Jak rozmawiać z ludźmi, którzy zawsze mają rację?

Żyjemy w epoce, w której każdy ma coś do powiedzenia, ale niewielu potrafi naprawdę słuchać. Z jednej strony wiemy, że jesteśmy manipulowani i zamykani w bańkach, których granice wyznaczają algorytmy. Z drugiej – powoli przestaje nam to przeszkadzać.

Szymon Pękala, twórca kanałów Wojna idei oraz Szymon mówi, przekonuje, że nadal warto rozmawiać. Ale rozmowa to coś więcej niż „otwarcie się na dialog”. To sztuka, której można – a nawet trzeba – się nauczyć.

I tutaj z pomocą przychodzi Szymon. Wojna Idei 2.0. Jak przekonać przekonanych to obowiązkowy przewodnik dla każdego, kto ma dość mówienia do ściany. W krótkich, praktycznych rozdziałach autor udowadnia, że nadal możemy porozumieć się z ludźmi, których mamy wokół siebie. Z sąsiadami z klatki, kolegami z pracy czy panią z warzywniaka. Co więcej – możliwe jest poruszenie tematów podatków, wojny czy zmian klimatycznych bez rozpętywania awantury przy świątecznym stole.

Bo dopiero kiedy przestaniemy patrzeć na siebie jak na przeciwników na ringu, któreś z nas będzie mogło stwierdzić: „Cholera… w sumie racja”.

Chcesz się dowiedzieć, jak zamiast okopywać się w swoich przekonaniach, zbudować most do porozumienia? Ta książka jest dla ciebie.

Dane książki:

Wojna Idei 2.0. Jak przekonać przekonanych?

Autor: Szymon Pękala

Wydawnictwo: Znak Horyzont

EAN: 9788383677378

Rodzaj oprawy: Okładka twarda

Wydanie: I

Liczba stron: 304

Format: 140×205

Rok wydania: 2025

Data premiery: 09/04/2025