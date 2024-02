Współczesna kuchnia dawnych Kresów – Mykoła Mańko

Kresy to nie tylko historia, legenda, nostalgia. Kresy to także kuchnia – kusząca, pachnąca, pełna niezwykłych aromatów i oryginalnych smaków. Od Wilna do Bakczysaraju rozciąga się wielki obszar kulinarnej swojskości i egzotyki. Pełno tu dań dobrze nam znanych, które jednak, przygotowane według tradycyjnych receptur, odkrywają przed nami nieznane dotąd smakowe wrażenia. Ale są także dania mniej lub zupełnie nam nieznane, czerpiące pełnymi garściami z kuchni wielu ludów, narodów i kultur, których mieszanka stanowiła o niepowtarzalnej specyfice Kresów. Ta książka to niezwykle smakowita podróż po Kresach, które w tym ujęciu ponownie zachwycają nas i zaskakują zderzeniem tradycji i nowoczesności.

Nie jestem zwolennikiem rekonstrukcji starodawnych receptur kuchni kresowej. Sposób przygotowywania potraw, sprzęt kuchenny, dobór produktów, przechowywanie i konserwacja tak bardzo uległy zmianie, że nie miałoby to dziś sensu. Dlatego też nie podaję tu przepisu na wargi łosia, łapę niedźwiedzia czy ogon bobrowy. Potrawy, które proponuję, są gotowane współcześnie, dostosowane do teraźniejszych sprzętów kuchennych, a podane w przepisach produkty bez trudu kupimy w pobliskim sklepie lub zbierzemy we własnym ogródku. Zdaję sobie sprawę, że podział potraw na kuchnie narodowe ma sporo słabych stron. Nie rozstrzygam tu narodowej przynależności pierogów czy barszczy. Gwarantuję, że każde danie zostało przygotowane przeze mnie osobiście i szczerze dzielę się sprawdzonymi przepisami. Gdziekolwiek jesteście: w Polsce, Litwie, Białorusi czy Ukrainie, gotujmy wspólnie, bo najskuteczniejszą dyplomacją między sąsiadami jest dyplomacja kulinarna.

– Autor

Mykoła Mańko – podróżnik kulinarny, kolekcjoner przepisów, autor książki Kuchnia klasztorów prawosławnych. Gdy nie podróżuje, eksperymentuje w kuchni. Pochodzi z Drohobycza, mieszka w Krakowie, gdzie jest cenionym przewodnikiem miejskim.

Dane książki:

Tytuł: Współczesna kuchnia dawnych Kresów

Autor: Mykoła Mańko

ISBN 978-83-7864-591-7

Oprawa twarda

Liczba stron: 208

Wymiary: 170 x 240 mm

Rok wydania: 2022

Cena: 49,90 zł

Wydawca: Wydawnictwo AA