Dla dzieci: Wędrówki jeżyka Jerzyka

Cześć! Nazywam się Jerzyk i jestem jeżykiem. Mam Ci do powiedzenia coś bardzo ważnego, nawet to zapisałem. Ale, aby było ciekawiej, zapisałem to szyfrem. Zapraszam Cię w podróż przez kartki tej książeczki. Na każdej stronie czeka na Ciebie przygoda: labirynt do pokonania, kolorowanka, a może jeszcze coś innego. Wykonując kolejne zadania dowiesz się, co kryje się pod poszczególnymi znakami szyfru.

Niektóre przygody są łatwe, a inne trudniejsze, ale nie martw się, pomogę Ci, podpowiem co trzeba zrobić, jakie czeka na Ciebie zadanie. Po rozwiązaniu wszystkich zagadek dowiesz się, co napisałem.

Przygotuj sobie coś do pisania oraz kredki i w drogę! Witaj przygodo! Nadchodzimy!

Jest to kolorowanka (z zadaniami), więc weź do ręki kredki i dodaj barw wszystkim postaciom, a zacznij od jeżyka Jerzyka. Już na początek coś Ci powiem: Wszędzie gdzie znajdziesz w naszym tajnym haśle taki znak: Wpisz pod tym znakiem literę od której zaczyna się moje imię. Jaka to litera?

Dane książki:

Tytuł: Wędrówki jeżyka Jerzyka

Stron: 28

Format: 28 x 20 cm

Oprawa: miękka lakierowana

Wydawca: Wydawnictwo CLC