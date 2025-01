USA: Przywódcy pro-life na Marszu dla Życia pełni nadziei

WASZYNGTON – Liderzy organizacji pro-life podzielili się swoimi oczekiwaniami wobec drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa podczas dorocznego Marszu dla Życia, proponując potencjalne kroki, jakie jego administracja mogłaby podjąć w celu ograniczenia działalności Planned Parenthood i ochrony nienarodzonych dzieci.

W przeddzień dorocznego Marszu dla Życia Trump podpisał ułaskawienie dla około dwóch tuzinów działaczy pro-life, którzy zostali uwięzieni za naruszenie ustawy o swobodnym dostępie do wejść do klinik (FACE). Aktywiści ci zostali oskarżeni przez administrację Bidena za utrudnianie dostępu do placówek aborcyjnych.

Prezes Students for Life of America (SFLA) Kristan Hawkins powiedziała The Christian Post, że zgadza się z działaniami Trumpa, dodając, że wysłała mu listę aktywistów do ułaskawienia dzień po wyborach prezydenckich. Chociaż jest wdzięczna, że republikański prezydent ułaskawił aktywistów, liderka pro-life wyraziła zaniepokojenie, że Trump może założyć, że jego praca jest już skończona.

(…)

Jeanne Mancini, była przewodnicząca March for Life Education and Defense Fund, oraz nowa przewodnicząca-elekt organizacji, Jennie Bradley Lichter, podkreśliły niepolityczny charakter organizacji. Teraz, gdy Trump jest prezydentem, obaj liderzy pro-life wyrazili chęć zobaczenia, jak rządzi.

„To, co widziałam z bliska, będąc w zespole politycznym prezydenta w pierwszej administracji, to sposób, w jaki rządził jako prezydent pro-life” – powiedziała Lichter CP. „W pierwszej kadencji odniósł tak wiele zwycięstw dla życia. To prezydent, którego Ameryka wybrała ponownie, prawda?”.

Jestem więc podekscytowana powrotem tego prezydenta na urząd i zobaczeniem, co zrobi tym razem” – dodała Lichter.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post