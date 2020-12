Uganda: Krewni zabili syna byłego szejka islamskiego bo nie wyparł się Chrystusa

21 listopada pastor Wilson Niwamanya i jego 12-letni syn wracali do domu w Kabale, gdy zostali zatrzymani przez islamskich bojowników.

„Ten mężczyzna musi umrzeć za brak szacunku do naszej religii”

Jechali na motocyklach po rozwiezieniu chrześcijańskiej literatury wzdłuż granicy Republiki Demokratycznej Konga. W pewnym momencie z buszu wyszło czterech mężczyzn, którzy zmusili ich do zatrzymania się. Jeden z napastników chwycił pastora i oznajmił: „Ten mężczyzna musi umrzeć za brak szacunku do naszej religii”.

Sprawcy zaczęli bić pastora po głowie tępymi przedmiotami, potem dźgnęli jego syna Simona Petera. Gdy nadjechali inni ludzie na motocyklach, napastnicy uciekli z miejsca zbrodni.

Simon Peter zmarł na miejscu; pastor Wilson zmarł z powodu obrażeń kilka dni później. Inny towarzyszący im pracownik chrześcijański, któremu udało uciec, został ranny w rękę. Żona pastora powiedziała, że jej mąż otrzymywał przed zajściem wiadomości tekstowe z ostrzeżeniami, by przestał rozwozić literaturę, która rzekomo podważa islam.

Niedługo później, kolejny śmiertelny atak

Z kolei 23 listopada muzułmańscy krewni zabili sześcioletniego syna (nawróconego) byłego szejka islamskiego Emmanuela Hamuzaha, gdy ten odmówił wyparcia się wiary w Chrystusa.

Tego dnia krewni spotkali się w jego domu i przez dwie godziny próbowali przekonać go do powrotu do islamu. Później tamtego wieczora, gdy Emmanuel był przed domem razem ze swoim synem, zjawiło się pięciu krewnych. Gdy Emmanuel po raz kolejny odmówił wyparcia się wiary, zaczęli go bić, a któryś z nich stanął na szyi jego syna, dusząc go.

Gdy na pomoc przyszli sąsiedzi, napastnicy uciekli; ranny chłopiec zmarł. Było za późno na pomoc lekarską.

Módlmy się o ich rodziny – Niech Bóg strzeże i błogosławi

Chociaż muzułmanie w Ugandzie są mniejszością, na niektórych obszarach stanowią liczebną społeczność. Pewne grupy stały się bardziej agresywne, szczególnie wobec tych, którzy odeszli od islamu.

Niech Bóg miłości i miłosierdzia stanie się schronieniem dla żony pastora Wilsona i reszty jego dzieci, których serca przepełnia żal i ból straty. Pamiętajmy też w modlitwie o Emmanuelu, jego żonie i trójce pozostałych dzieci, opłakujących potworną śmierć swojego uduszonego brata.

Niech Pan obdarzy głęboką pociechą obydwie, pogrążone w bólu rodziny, a także błogosławioną nadzieją i krzepiącą obietnicą wieczności. Módlmy się, by ci, którzy dokonali tych ataków, przyjęli tę samą, wieczną nadzieję, jaką można znaleźć tylko w świetle i miłości Chrystusa.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

