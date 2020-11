Pastor zamordowany przez muzułmańskich ekstremistów z powodu audycji radiowej

Islamscy ekstremiści w północnej Ugandzie zabili chrześcijańskiego pastora po tym, jak w audycji radiowej porównał chrześcijaństwo i islam.

„Po zakończeniu programu mężczyznę pobito i uduszono”

Sprawę opisało Morning Star News (MSN), organizacja non-profit zajmująca się monitorowaniem prześladowań. MSN donosi, że David Omara, 64-letni pastor z Christian Church Center i znany lokalny mówca radiowy, prowadził 31 października audycję w mieście Aduku. Po zakończeniu programu mężczyznę pobito i uduszono.

Simon Okut, syn pastora, powiedział w rozmowie z MSN, że zaraz po audycji jego ojciec otrzymał telefon. Rozmówca powiedział, że bardzo podobało mu się nauczanie i poprosił, aby pastor spotkał się z nim osobiście. Dodał, że przyprowadzi też swoich przyjaciół.

Pastor pobity na oczach syna

– Wyszliśmy ze studia. Kiedy dotarliśmy w umówione miejsce, z krzaków wyszło nagle sześć osób ubranych w stylu muzułmańskim. Zaczęli dusić i bić mojego ojca tępymi przedmiotami – powiedział Okut.

– Kiedy go bili, jeden z oprawców powiedział, że mój ojciec musi umrzeć za używanie Koranu i stwierdzenie, że Allah to nie Bóg, tylko złe bóstwo współpracujące z szatańskimi mocami – powiedział syn pastora. – Gdy bili i dusili mojego ojca, uciekłem, żeby się uratować. Dwóch atakujących pobiegło za mną, ale nie udało im się mnie złapać.

Żona mdleje z powodu szoku

Wiadomość o zamordowaniu duchownego zszokowała lokalnych mieszkańców. Ponadto członkowie kościoła Omary bali się kolejnych aktów przemocy. Mimo to udało im się zorganizować pogrzeb i pochować pastora 4 listopada.

Po pogrzebie żona Omary zemdlała. Jak relacjonował Okut, zabrano ją do szpitala i leczono z powodu szoku.

„Aż do śmierci (…) pracował na rzecz Królestwa Bożego”

Inni pastorzy chwalili służbę pastora Omary, mówiąc, że była bardzo owocna dla Królestwa.

– Aż do śmierci niezmordowanie pracował na rzecz Królestwa Bożego – powiedział jeden z jego kolegów.

Rodzina potrzebuje modlitwy

Omara ma żonę i ósemkę dzieci w wieku 10-30 lat.

– Rodzina Omary przechodzi obecnie czas próby. Potrzebuje w związku z tym modlitwy i wsparcia finansowego. Mamy również nadzieję, że wdowa szybko wyzdrowieje – powiedział w rozmowie z Morning Star jeden z przywódców kościelnych.

W Ugandzie, to nie jedyny przypadek prześladowania

Morderstwo Omary było jednym z wielu przypadków prześladowania chrześcijan w Ugandzie.

Jak pisało we wrześniu CBN News, według doniesień dwa lata temu 13-letnia chrześcijanka i jej 11-letni brat zostali porwani przez radykalną muzułmankę. Następnie sprzedano ich szamanowi na ofiarę rytualną. W Ugandzie porwano, a następnie zamordowano lub okaleczono już setki dzieci. Takie działania to część wciąż gorliwie praktykowanego w tym kraju składania ofiar.

„Problem składania dzieci w ofierze jest w Ugandzie bardzo poważny i powszechny”

W 2017 r. George Thomas, starszy korespondent międzynarodowy CBN News, dołączył do działających w ukryciu detektywów, uzbrojonej policji i pastora. Grupa próbowała wówczas schwytać szamana oskarżonego o porywanie i zabijanie dzieci.

Problem składania dzieci w ofierze jest w Ugandzie bardzo poważny i powszechny. W związku z tym rząd utworzył nawet specjalną jednostkę do działań specjalnych, która ma przeciwdziałać takim zdarzeniom, a także handlowi ludźmi.

„Muzułmanie stanowią 12% ludności”

Konstytucja i inne prawa w Ugandzie zapewniają wolność religijną. Zalicza się do niej prawo do rozpowszechniania swojej wiary, a także do zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią 12% ludności. Najliczniejsze ich grupy zamieszkują wschodnią część kraju.

Organizacja Open Doors co roku sporządza listę 50 krajów, w których chrześcijanom żyje się najtrudniej. W 2018 r. Uganda nie znalazła się co prawda w rankingu, jednak organizacja umieściła kraj na miejscu 58, twierdząc, że prześladowania są tam bardzo nasilone.

Źródło: CBN News

