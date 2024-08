Small talk na poważnie. Rozmawiaj z naturalną łatwością, bez skrępowania

Small talk to najważniejsza umiejętność komunikacyjna, którą można rozwijać.

Carol A. Fleming chce pokazać, że small talk nie jest taki „mały”, jak mogłoby się wydawać. To podstawa każdej relacji, zarówno zawodowej, jak i osobistej. To głos ludzi, którzy wracają się do siebie, szukając podobieństw, wspólnych zainteresowań, dobrej woli, relacji i przyjaźni. „Zgrabnej” konwersacji można się nauczyć, nawet jeśli wymaga to paru kroków. Autorka omawia aspekty wewnętrzne i zewnętrzne small talku – od właściwej postawy po sposób ubierania się, poruszania i przedstawiania się.

Co najważniejsze, ukazuje proste, zapadające w pamięć strategie konwersacyjne, które ułatwiają przejście od „Ładną mamy pogodę” do prawdziwej, korzystnej dla obu stron relacji. Ale nie powie ci, co masz powiedzieć. Uwierz lub nie, ale masz już w sobie to, czego potrzebujesz. Ona jedynie dostarcza kluczy, aby to odblokować.

Small talk to język powitania, wyraz życzliwości, uznanie innych, kulturalna wymiana powitań i uśmiechów oraz stworzenie bezpiecznej, uprzejmej przestrzeni społecznej – i to cię przeraża? Po przeczytaniu tej książki będziesz się zastanawiać, o co było to całe zamieszanie?

