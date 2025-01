Romanowowie przez ponad trzysta lat rządzili Rosją, wierząc, że władza absolutna jest ich świętym powołaniem. Jak jedna rodzina mogła przekształcić zrujnowane wojną domową księstwo w największe imperium na świecie? I jak mogła to wszystko stracić?

Simon Sebag Montefiore tworzy intymne portrety ponad dwudziestu carów i caryc – postaci fascynujących i charyzmatycznych, dziwnych i odrażających, często bliższych szaleństwa niż geniuszu. Odkrywa sekretny świat nieograniczonej władzy, intryg i okazjonalnej dyplomacji. Świat, w którym wspaniałe pałace, pełne przepychu bale i kultura, która zrodziła Puszkina, Czajkowskiego i Tołstoja, istniały obok pogromów, seksualnych ekscesów, tortur i morderstw.

Ta książka to coś więcej niż opowieść o dysfunkcyjnej rodzinie skazanej na zagładę. To uniwersalne studium władzy oraz wnikliwy obraz epoki, która do dziś kształtuje Rosję.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dane książki:

Romanowowie 1613-1918 Simon Sebag Montefiore

Oprawa: Okładka twarda z obwolutą

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-9037-2

EAN: 9788324090372

Liczba stron: 832

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Format: 163×235

Cena detaliczna: 139,99 zł

Tłumaczenie: Tomasz Fiedorek, Władysław Jeżewski

Producent: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o.,