Prześladowania chrześcijan w Chinach rozprzestrzeniają się na Hongkong

Prześladowania chrześcijan w Chinach kontynentalnych rozprzestrzeniają się na Hongkong – ostrzega Release International w 35. rocznicę masakry na placu Tiananmen.

Masakra na placu Tiananmen w Pekinie 4 czerwca 1989 r. położyła brutalny kres protestom prodemokratycznym i oznaczała nasilenie prześladowań chrześcijan.

Organizacja Release International stwierdziło w poniedziałkowym raporcie, że 35 lat później chrześcijanie w Chinach stoją w obliczu najgorszego poziomu prześladowań od czasu rewolucji kulturalnej oraz że zagrożenie rozprzestrzenia się na Hongkong, gdzie przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego mają efekt mrożący na wolność słowa i religii wolność.

(…)

Z niedawnego raportu amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (U.S. Commission on International Religious Freedom) wynika, że ​​Chiny zaostrzają kontrolę nad praktykującymi chrześcijanami, co wpływa na wierzących w Hongkongu i poza granicami Chin.

Dyrektor generalny Release International, Paul Robinson, powiedział: „Wygląda na to, że długotrwałe represje wobec Chin kontynentalnych rozszerzają się obecnie na Hongkong”.

źródło: Christian Post