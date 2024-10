Pierwszy Światowy Dzień Modlitwy za Media

Chrześcijanie pracujący w mediach wezmą udział w międzynarodowym wydarzeniu transmitowanym na żywo, które będzie można obejrzeć na stronie www.prayformedia.com i w serwisie YouTube.

Pomysł na to wydarzenie zrodził się w wyniku współpracy organizacji Christians in Media UK, Christian Media and Art Australia, Christian Broadcasting Association of New Zealand oraz Hollywood Prayer Network ze Stanów Zjednoczonych.

Wspólna deklaracja mówi: „Indywidualnie jesteśmy organizacjami, które z pasją wspierają tych, którzy zostali powołani do służby w religijnych i świeckich mediach, sztuce i przemyśle rozrywkowym. Jako chrześcijanie wszystkich wyznań czujemy się powołani do stania w obronie prawdy, uczciwości i sprawiedliwości w świecie, który woła o Bożą miłość, łaskę i współczucie”.

Autor: Peter Crumpler

Za Christian Today