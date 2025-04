Pielęgniarka zawieszona za „błędne określenie płci” pedofila

Pielęgniarka w Wielkiej Brytanii została zawieszona w obowiązkach po przeprowadzeniu dochodzenia dotyczącego jej zwracania się do transpłciowego pacjenta – skazanego pedofila – per „pan”.

Jennifer Melle, lat 40, stanęła w obliczu postępowania dyscyplinarnego za odmowę użycia preferowanej tożsamości płciowej pacjenta podczas incydentu w szpitalu w południowym Londynie.

Zawieszenie przez szpitale uniwersyteckie Epsom i St. Helier nastąpiło po konfrontacji, która miała miejsce podczas nocnej zmiany Melle w szpitalu St. Helier 22 maja 2024 r. Pacjent, płci męskiej, zidentyfikowany jako pan X, odbywa karę w więzieniu dla mężczyzn o zaostrzonym rygorze za wykorzystywanie seksualne chłopców. O sprawie poinformowała grupa praw człowieka Christian Concern, która prawnie wspiera Melle, w oświadczeniu przekazanym The Christian Post.

Pan X, który identyfikuje się jako kobieta, wpadł w furię, gdy Melle zwróciła się do niego, używając męskich zaimków podczas konsultacji z lekarzem w sprawie jego opieki medycznej. Pacjent następnie znieważył Melle na tle rasowym, używając obraźliwego języka, i rzucił się na nią, grożąc, zanim został powstrzymany przez strażników.

Zgodnie z raportem z dochodzenia, pielęgniarki muszą unikać niewłaściwego wyrażania osobistych przekonań oraz uznawać różnorodność i indywidualny wybór. W rezultacie Melle otrzymała ostateczne pisemne ostrzeżenie i została skierowana do NMC, oznaczona jako „potencjalne ryzyko”.

„Jestem zdruzgotana tym, że zostałam zawieszona tylko za sygnalizowanie nieprawidłowości (whistleblowing). To ja byłam narażona na ryzyko, a mimo to, to ja zostałam ukarana” – powiedziała Melle, cytowana przez GB News. „Wiadomość, którą otrzymałam, jest jasna: oczekuje się, że będę tolerować rasizm, zaprzeczać rzeczywistości biologicznej i tłumić moje głęboko zakorzenione chrześcijańskie przekonania”.

W zeszłym miesiącu Melle publicznie podzieliła się swoimi doświadczeniami, twierdząc, że jest nękana i dyskryminowana przez instytucje. Jej sprawa zyskała szerokie zainteresowanie w Internecie, otrzymując wsparcie od autorki J.K. Rowling oraz liderki Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch, która nazwała sytuację „całkowicie szaloną” i zażądała interwencji rządu.

Rozgłos wokół roszczeń Melle skłonił prawników NHS do odrzucenia jej chrześcijańskich przekonań dotyczących płci jako „niegodnych szacunku w demokratycznym społeczeństwie”.

Melle twierdzi, że od czasu incydentu nieustannie jest źle traktowana przez instytucje, mówiąc, że czuje się celem i jest odizolowana. Po medialnym relacjonowaniu jej historii personel szpitala początkowo wyraził wdzięczność Melle, ale kierownictwo szybko zniechęciło ją do otwartych dyskusji na temat jej sytuacji.

Później, bez wcześniejszego powiadomienia, władze szpitala wezwały Melle na nieformalne spotkanie, nagle informując ją, że została zawieszona w obowiązkach, nie pobierając pełnego wynagrodzenia, do czasu zakończenia dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych w związku z jej ujawnieniami w mediach.

Melle wyraziła dezaprobatę z powodu zawieszenia, stwierdzając, że nie została poinformowana o konkretnych zarzutach przeciwko niej. Powiedziała, że działania dyscyplinarne i groźby, których doświadczyła ze strony pacjenta, spowodowały u niej poważne cierpienie emocjonalne.

Ponadto argumentowała, że podczas gdy była poddawana rasistowskim i fizycznym groźbom, szpital nie zrobił nic, aby zaradzić tym nadużyciom. Zamiast tego, jak twierdzi, potraktowano ją tak, jakby była przestępcą.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Chrześcijańskiego Centrum Prawnego, prawnego ramienia Christian Concern, określiła zawieszenie jako „rażącą, bezprawną wiktymizację”. Podkreśliła, że publiczne ujawnienia Melle były chronione na mocy ustawy o równości, wzywając sekretarza zdrowia Wesa StreetInga do bezpośredniej interwencji. Skrytykowała NHS za rzekome skupienie się na ideologii transpłciowej zamiast ochrony personelu przed przemocą rasową i fizyczną.

Po zawieszeniu nazwisko Melle usunięto z wewnętrznych systemów szpitala, co ograniczyło jej możliwość ubiegania się o dodatkowe zmiany co wpłynęło na jej stabilność finansową.

Melle wszczęła postępowanie sądowe przeciwko NHS Trust, powołując się na nękanie, dyskryminację i naruszenie jej praw człowieka. Twierdziła również, że jej prawo do manifestowania przekonań religijnych, chronione na mocy art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zostało naruszone.

Zawieszenie Melle jest jednym z kilku ostatnich kontrowersyjnych przypadków, w których pielęgniarki NHS stanęły w obliczu działań dyscyplinarnych w związku z kwestiami związanymi z tożsamością płciową.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post