Moc zmartwychwstania – A.W. Tozer

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. (Mt 28:18)

Cieszmy się, bracia w Chrystusie, że nasza moc nie bierze się z betlejemskiego żłóbka czy relikwii krzyża z Golgoty. Prawdziwa duchowa siła tkwi w zwycięstwie wszechmocnego, zmartwychwstałego Pana Chwały, który po pokonaniu śmierci, mógł oświadczyć:

Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi.

Moc chrześcijanina ma swoje źródło w zwycięstwie wiecznej chwały Zbawiciela.

Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło wierzącym nieoczekiwaną zmianę kierunku życia. Smutek, lęk i żałoba naznaczały kierunek ich religii, zanim nie dowiedzieli się, że Jezus został wzbudzony z martwych – drogi ich zmierzały ku grobowi. Kiedy usłyszeli anielskie przesłanie: Zmartwychwstał! – tak jak zapowiedział (Mt 28:6), wówczas ich droga natychmiast zmieniła swój kierunek – nie do grobu, lecz od grobu: Pan rzeczywiście zmartwychwstał (Łk 24:34). Jeżeli nie takie jest znaczenie Wielkanocy, to Kościół chrześcijański zajmuje się obchodzeniem nieznaczącego, jednodniowego święta każdego roku.

Na szczęście poranek wielkanocny był tylko początkiem wielkiego, dalekosiężnego działania, które nie jest jeszcze zakończone – i się nie skończy, zanim nasz Pan Jezus Chrystus nie powróci znowu.

Drogi Ojcze Niebiański, spraw, by zwycięskie przesłanie Zmartwychwstania szybciej dotarło do miejsc, w których Ewangelia nie jest znana. Wzmocnij, zachęć i wyposaż Twe sługi do wykonania tego wspaniałego zadania.

Źródło: Poranki z Bogiem

Autor: A.W. Tozer

Wydawca: CLC