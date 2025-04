Słuchanie Boga – Dallas Willard

Bycie blisko Boga oznacza komunikowanie się z Nim — mówienie Mu, co leży nam na sercu w modlitwie, oraz słyszenie i rozumienie tego, co On mówi do nas. Jak jednak usłyszeć głos Boga? Skąd możemy mieć pewność, że to, co wydaje nam się, że słyszymy, nie jest naszą własną podświadomością? Jaką rolę odgrywa Biblia? Co jeśli to, co Bóg mówi do nas, nie jest jasne?

Kluczem, jak twierdzi Dallas Willard, jest skupienie się nie tyle na indywidualnych działaniach i decyzjach, ile na budowaniu osobistej relacji z naszym Stwórcą. W tej klasycznej książce, która teraz zawiera przedmowę Jamesa Bryana Smitha, znajdziesz bogate, duchowe zrozumienie tego, jak możemy wyraźnie słyszeć głos Boga i rozwijać intymne partnerstwo z Nim w dziele Jego Królestwa.

Dane książki:

Autor: Dallas Willard

Tytuł: Słuchanie Boga

Podtytuł: Rozwijanie konwersacyjnej relacji z Bogiem

Stron: 292, format: A5

Cena: 38 zł

ISBN: 978-83-88252-86-0

Rok wydania: 2025

Wydawca: ChIB

Fragment przedmowy

Muszę przyznać, że nie rozumiałem – nie mogłem – zrozumieć wszystkiego, czego Dallas nauczał. Jego genialność mnie przerastała.

Pamiętam jednak jedno: mówił i pisał o Bogu jako ktoś, kto Go zna – osobiście, a nie tylko teoretycznie. Dallas osobiście żył misją tej książki: rzeczywiście żył w trwałej relacji z Bogiem, prowadził ciągłą rozmowę z Nim, był z Nim w komunii, a jego życie coraz bardziej wypełniał Bóg, którego głos coraz wyraźniej słyszał. W chrześcijańskiej formacji duchowej istnieje pewne często używane powiedzenie – najgłębsze prawdy „w większym stopniu się łapie niż ich się uczy”. Kiedy jesteś z kimś takim jak Dallas, wiele się uczysz. Dużej części tego się uczysz, ale więcej łapiesz.

Istnieje historia o wielkim Franku Laubachu, który był bohaterem Dallasa. Laubach był misjonarzem na Filipinach, który zdecydował, by nie głosić ludziom o Jezusie, ale żyć w ciągłym połączeniu z Bogiem, praktykując Jego obecność we wszystkim, co robił, dając tym samym świadectwo bez słów. Mówi się, że religijni przywódcy w wiosce, w której mieszkał Laubach, mówili do ludzi: „Idźcie i uczcie się od tego człowieka, bo jest jasne, że zna Boga”. Zawsze myślę o tej historii, kiedy myślę o Dallasie. Było oczywiste, że znał Boga. Na pewno wiele wiedział o Bogu – znał Biblię znacznie lepiej niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek spotkałem. Był również szeroko oczytany w teologii i historii Kościoła. Nigdy nie zadałem mu biblijnego ani teologicznego pytania, które by go zaskoczyło. Prawdę mówiąc, nigdy nie zadałem mu historycznego ani kulturowego pytania, na które nie miałby genialnej odpowiedzi.

Głębsza niż jego wiedza o Bogu, była jego znajomość Boga. Kiedy mówił o Bogu, było to jakby mówił o kimś, z kim właśnie zjadł śniadanie. Przypuszczam, że faktycznie tak było. Kiedy nauczaliśmy wspólnie, często w trakcie zajęć mieszkaliśmy razem. Widziałem Dallasa późno w nocy lub wcześnie rano, modlącego się, czytającego Biblię i zapisującego myśli i pomysły. Tak więc, kiedy ten człowiek pisze o słyszeniu Boga, to dlatego, że faktycznie go słyszał, bardziej niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek znałem.

– James Bryan Smith