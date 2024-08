Pakistan: 27-letni chrześcijanin skazany na śmierć

29 czerwca sąd w pakistańskiej prowincji Pendżab skazał 27-letniego chrześcijanina Ehsana Masiha na śmierć za bluźnierstwo. Czołowi przywódcy chrześcijańscy wyrazili swoje niezrozumienie dla wyroku i mówili o nadużyciu prawa. Skazanie Masiha ma związek ze śmiertelnymi zamieszkami przeciwko chrześcijanom w Jaranwala w zeszłym roku.

Zdjęcie Koranu przyczyną oskarżenia

Ehsan Masih jest robotnikiem w jednym z wielu tutejszych zakładów produkujących cegły i członkiem społeczności chrześcijańskiej w prowincji Pendżab. Został skazany za rzekome udostępnienie zdjęcia zniszczonego Koranu na TikTok po ataku na chrześcijan w mieście Jaranwala w jego prowincji w sierpniu 2023 roku. Po ogłoszeniu wyroku przeciwko Masihowi dziesiątki chrześcijan wyszło na ulice Karaczi, aby zaprotestować. Wielu innych skorzystało z mediów społecznościowych, aby wyrazić swoje niezadowolenie z wyroku skazującego.

Kilku katolickich biskupów wypowiedziało się przeciwko wyrokowi śmierci. „Potępiamy to z całą mocą” – powiedział katolickiej agencji informacyjnej UCAN Joseph Arshad, biskup Islamabadu-Rawalpindi. „To nadużycie prawa, parodia sprawiedliwości” – dodał Indrias Rehmat, biskup Fajsalabadu. Adwokat Masiha powiedział agencji AP, że złoży apelację od wyroku.

Tło wydarzeń: Ataki w Jaranwala w 2023 r. należą do najpoważniejszych ataków na chrześcijan w Pakistanie w ostatnich latach. Tysiące rozgorączkowanych muzułmanów w krótkim czasie uszkodziło lub całkowicie zniszczyło 25 kościołów i prawie 100 domów – na podstawie plotek o dwóch chrześcijańskich braciach, których rzekomo widziano bezczeszczących Koran. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia policja doszła do zgoła innych wniosków. Śledztwo dowiodło, że za oskarżeniami stały dwie osoby, które najwyraźniej żywiły osobistą wrogość do chrześcijańskich braci i spiskowały, by wplątać ich w sprawę o bluźnierstwo. Obaj chrześcijanie zostali uniewinnieni i oczyszczeni ze wszystkich zarzutów w marcu ubiegłego roku.

Prawo o bluźnierstwie wykorzystywane przeciwko mniejszościom

Kolejną ofiarą fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo był chrześcijanin Nazir Masih. Został on poważnie ranny w ataku tłum u w mieście Sarghoda (również w prowincji Pendżab) 31 maja, a następnie zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Ostatnie doniesienia mówią, że zmarła również wdowa po nim.

Zgodnie z pakistańskimi przepisami o bluźnierstwie „znieważenie świętego imienia Świętego Proroka Mahometa” jest karane śmiercią. Jak dotąd nikt nie został stracony na tej podstawie prawnej, ale prawo o bluźnierstwie jest często wykorzystywane do załatwiania osobistych porachunków. Szczególnie dotyka to członków mniejszości religijnych w kraju.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Pakistan zajmuje 7. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Dawn, UCANews, Open Doors