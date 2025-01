MJANMA: Czterech chrześcijańskich uchodźców zmarło z głodu

Czterech starszych chrześcijan, którzy we wrześniu zostali zmuszeni do opuszczenia swojej wioski z powodu toczących się tam walk, zmarło z powodu chorób i niedożywienia. Ich śmierć miała miejsce kilka tygodni temu, ale wiadomość o tym dotarła do partnera Open Doors dopiero teraz. Chrześcijanie stanowią około ośmiu procent populacji Mjanmy. Jako mniejszość są głównymi ofiarami wojny domowej, która trwa tam od 2021 roku.

Walczą o przetrwanie w lesie

Min Naing*, jeden z partnerów Open Doors w Mjanmie, powiedział w listopadzie: „Z głębokim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci czterech starszych chrześcijan, którzy zmarli z powodu głodu i niedogodności w związku z wysiedleniem. Moje serce opłakuje również tych, którzy stracili życie w nieznanych nam okolicznościach”.

We wrześniu 2024 r. w niektórych częściach Mjanmy nasiliły się walki między opozycją a wojskiem. Z tego powodu mieszkańcy obszarów objętych konfliktem nie mogli pozostać w swoich domach. Pastor Bom* wraz ze swoimi parafianami, wśród których byli czterej zmarli mężczyźni, zostali zmuszeni do ucieczki. W miarę bezpieczne schronienie znaleźli w lesie. Pastor Bom służy chrześcijanom w zdominowanych przez buddystów częściach kraju i jest w kontakcie z Open Doors za pośrednictwem Min Naing. Kiedy chrześcijanie uciekali, zabrali ze sobą niewiele jedzenia. Mieli nadzieję, że szybko będą mogli wrócić po więcej. Wbrew ich oczekiwaniom walki trwały wiele tygodni. Przesiedleni ludzie, szczególnie osoby starsze i dzieci, walczyli o przetrwanie w obliczu niedoborów żywności, surowego klimatu i niegościnnych warunków w lesie.

Czterech starszych mężczyzn, przebywających w tych warunkach, poważnie zachorowało. Ich stan zdrowia z każdym dniem coraz bardziej się pogarszał. W lesie nie było ani wystarczającej ilości żywności, ani lekarza, ani telefonu czy Internetu, za pomocą których pastor Bom mógłby wezwać pomoc. W efekcie chorzy mężczyźni zmarli. Dopiero gdy walki ucichły, pastorowi i kilku innym chrześcijanom udało się wrócić do domu i poinformować Min Nainga o tym, co się wydarzyło. Kiedy partner Open Doors dowiedział się o ich sytuacji, natychmiast zorganizował pomoc dla pogrążonych w żałobie rodzin.

Wielu wierzących wciąż ucieka

Armia Mjanmy od lat próbuje złamać opór ruchu opozycyjnego za pomocą środków wojskowych. W kraju, gdzie przeważają buddyści, nie słabną ataki na chrześcijańskie kościoły czy wioski zamieszkane głównie przez wyznawców Jezusa.

Wielu przesiedlonych chrześcijan w Mjanmie stoi przed podobnymi wyzwaniami jak pastor Bom i jego parafianie. Min Naing donosi: „Jest wielu innych wierzących, którzy się ukrywają. Módlcie się, abyśmy mogli do nich dotrzeć i udzielić im koniecznej pomocy. Proszę, módlcie się, aby Bóg pocieszył cztery wdowy i zaspokoił ich codzienne potrzeby”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Mjanma zajmuje 17. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska