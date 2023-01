Mapa kulturowa – Erin Meyer

Książka Erin Meyer – współautorki bestsellera Gdy regułą jest brak reguł – o tym, jak radzić sobie z trudnościami komunikacyjnymi w świecie biznesu.

Dlaczego polskiemu menadżerowi tak trudno dogadać się z zespołem z Indii?

Ile trwa piętnaście minut w Londynie, a ile w Dubaju?

Co to znaczy, że Polacy, Francuzi i Niemcy są przedstawicielami „kultur kokosowych?

Jak dobrze odczytać to, co tak naprawdę mówią nam ludzie z innych krajów i kultur?

Niemiec od razu przejdzie do sedna sprawy, ale kiedy krytykuje cię szef z Wielkiej Brytanii, możesz tego nawet nie zauważyć. W skandynawskim zespole trudno odkryć, kto właściwie jest menadżerem, co jest nie do pomyślenia dla ceniących hierarchię Azjatów. Kiedy różne narody i kultury zaczynają wspólnie robić biznes, czasem naprawdę trudno się dogadać.

Mapa kulturowa to obowiązkowa lektura dla każdego, kto pracuje w międzynarodowym zespole. To książka dla liderów, menadżerów, konsultantów i specjalistów, którzy odkryli, że można świetnie znać język, ale wciąż pozostawać niezrozumiałym. Erin Meyer, opierając się na badaniach i własnej praktyce, przedstawia krok po kroku, jak zrozumieć najczęściej występujące w biznesie trudności komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych oraz daje praktyczne wskazówki, jak skutecznie sobie z nimi radzić.

Międzynarodowy bestseller, który pomaga pokonać niewidzialne granice w biznesie.

„Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie” – Książka Meyer

O autorce:

Erin Meyer – ekspertka badająca wpływ różnic kulturowych na biznes, profesor w prestiżowej INSEAD Business School. Jej teksty publikowały m.in. „Harvard Business Review”, „The New York Times” i Forbes.com. W 2021 po raz trzeci została umieszczona na liście pięćdziesięciu najbardziej wpływowych myślicieli świata biznesu Thinkers50. Wspólnie z CEO Netflixa Reedem Hastingsem napisała bestsellerową książkę Gdy regułą jest brak reguł.

Dane książki Mapa kulturowa:

Oprawa twarda

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-8501-9

EAN: 9788324085019

Liczba stron: 320

Wydawnictwo: Znak Literanova

Format: 135x205mm

Cena katalogowa: 64,99 zł

Tłumaczenie: Agnieszka Sobolewska

Rok wydania: 2023

Tytuł: Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie

Autor: Erin Meyer