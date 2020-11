Korea Północna: egzekucje chrześcijan za posiadanie Biblii, mordowanie noworodków

Nowy raport ujawnia okrucieństwa, jakich doświadczają północnokoreańscy chrześcijanie z powodu swojej wiary, obejmujące przymusowe aborcje, mordowanie nowonarodzonych niemowląt i egzekucje za posiadanie Biblii.

Londyńska organizacja Korea Future Initiative (KFI) opublikowała swój najnowszy raport zatytułowany „Prześladowanie wiary: dokumentacja łamania wolności religijnej w Korei Północnej”, zawierający informacje zebrane na podstawie 117 rozmów z Koreańczykami, którzy opuścili ten odizolowany kraj.

Podjęte przez KFI dochodzenie dokumentuje przypadki 273 ofiar łamania wolności religijnej, będących w wieku od 3 lat do 80 lat.

Najsurowsze kary zarezerwowane są dla chrześcijan

Zgodnie z raportem, w północnokoreańskich obozach „reedukacyjnych” trzymani są wyznawcy różnych religii, jednak najsurowsze kary zarezerwowane są dla chrześcijan.

Wśród ofiar, KFI zidentyfikowała ponad 200 chrześcijan ukaranych za przestępstwa obejmujące praktyki religijne, działania religijne w Chinach, posiadanie przedmiotów religijnych, kontakty z duchownymi, obecność w miejscu kultu i dzielenie się przekonaniami religijnymi.

Raport dokumentuje różne rodzaje tortur znoszonych przez więźniów w północnokoreańskich obozach, w tym duszenie, głodzenie, zmuszanie do połykania zanieczyszczonego jedzenia, pozbawianie snu i ciężkie pobicia.

„Mężczyzn bito jak psy” – wspomina była więźniarka. „Nawet w celi. Krzyczeli jak szaleni, tak bardzo cierpieli”.

„Chociaż kobiety bito mniej, uderzono mnie w twarz, pękła mi skóra i bardzo krwawiłam” – mówi ta sama kobieta. „[Funkcjonariusze] powiedzieli, żebym wytarła krew, więc to zrobiłam. Płakałam i uderzyli mnie znowu. W czasie następnego przesłuchania przedprocesowego byłam cała we krwi. Bili mnie, bo płakałam”.

W kilku przypadkach, więźniowie, przy których znajdowano Biblię lub broszury religijne, szli na śmierć przez rozstrzelanie, podczas gdy innych zamykano w klatkach elektrycznych i karmiono wodnistą zupą. Na innych wykonywano egzekucje za przemycanie z Chin kartek z Biblii, z których północni Koreańczycy robią modlitewniki.

Stracona za posiadanie Biblii

W jednym przypadku, osoba, przy której znaleziono Biblię, została publicznie stracona na oczach ponad tysiąca ludzi. Ofiarę przywiązaną do drewnianego słupa rozstrzelał wojskowy pluton egzekucyjny.

Pewien świadek powiedział KFI: „Widziałem odrywające się kawałki ciała. Tak blisko stałem”.

Innego mężczyznę, który nawrócił się na chrześcijaństwo, zamknięto w metalowej klatce o rozmiarze 0,9 metra wysokości i 1,2 metra szerokości.

„Ze wszystkich czterech stron były metalowe pręty, które podgrzewano prądem” – powiedział w rozmowie z KFI. „Zwykle więźniowie wytrzymywali w klatce tylko trzy, cztery godziny, ale ja siedziałem tam 12 godzin i się modliłem. Ciągle modliłem się do Boga, żeby mnie uratował”.

Mężczyzna stracił przytomność dopiero wtedy, gdy strażnicy wyciągnęli go i pobili, zostawiając ciężko rannego.

Badacze KFI udokumentowali 32 przypadki wymuszonych aborcji i przemocy seksualnej wobec kobiet, stanowiących 60 procent zidentyfikowanych w raporcie ofiar.

Przykładowo, w przedprocesowym ośrodku zatrzymań w prowincji Hamgyong Północny, ciężarnym kobietom podawano zastrzyk wywołujący poród. Gdy kobieta urodziła, strażnicy zabierali od niej żyjące dziecko, dusili plastikową folią lub w worku i wyrzucali do śmieci.

„Następnego dnia po poronieniu, kobieta musiała wrócić do pracy fizycznej, bez żadnych leków czy odpoczynku” – podano w dokumentacji.

3 letnie dzieci są torturowane

Według raportu, dziewczynkom w wieku 3 lat przeszukiwano jamy ciała, poddając je „upokarzającemu, wewnętrznemu i inwazyjnemu” badaniu.

W niektórych przypadkach, za wyznawanie wiary chrześcijańskiej aresztowano całe rodziny, rozdzielano i posyłano do różnych więzień politycznych.

Jeden z rozmówców opowiedział o aresztowaniu dziesięciu członków różnych grup studium biblijnego, których skazano na więzienie dla przestępców politycznych. Jakiś czas później, rodzic jednego z aresztowanych otrzymał informację o śmieci swojego dziecka w więzieniu.

Orędownik praw człowieka Il-lyong Ju, uciekinier z Korei Północnej i współautor raportu KFI, powiedział, że mieszkańcy jego kraju „od najmłodszych lat są indoktrynowani, by gardzić religią” i „ubóstwiać najwyższego przywódcę”.

„Trzeba zapobiec okrutnym działaniom nielicznych uprzywilejowanych w Korei Północnej, którzy biorą nasze życie i kontrolują nasze myślenie” – powiedział.

„Północnokoreańscy funkcjonariusze, których zbrodnie przywołują na myśl Oświęcim, muszą zostać zidentyfikowani i pociągnięci do odpowiedzialności. I nie wolno nam zapomnieć ujętych w tym raporcie świadectw ocalałych, którzy w Korei Północnej pokonali śmierć. To minimum, jakie my, wolni północni Koreańczycy, i ty, czytelniku, który od urodzenia jesteś obdarzony wolnością, możemy zrobić w ramach naszego wspólnego, ludzkiego czynu. My mamy wolność. Mieszkańcy Korei Północnej nie mają” – oznajmił Ju.

Łamanie wolności religijnej obywateli Korei Północnej

Dzięki raportowi, stworzonemu w okresie siedmiu miesięcy w latach 2019-20, Korea Future Initiative ma nadzieję „dostarczyć dokładny zapis schematów udokumentowanego łamania wolności religijnej obywateli Korei Północnej oraz wspomóc proces podejmowania decyzji w społeczności międzynarodowej”.

Według Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors USA, Korea Północna pod obecnym przywództwem Kim Dzong Una, od ostatnich 18 lat jest największym prześladowcą chrześcijan na świecie.

Kenneth Bae, koreańsko-amerykański pastor, który w latach 2012-14 był trzymany w Korei Północnej jako zakładnik, powiedział, że północnokoreański rząd bardziej boi się chrześcijan, niż broni atomowej. Według Bae, większość północnych Koreańczyków nigdy nie słyszała o Jezusie.

„Mówią: ‚Nie boimy się broni atomowej (…) boimy się kogoś takiego, jak ty, kto przynosi do naszego kraju religię i posługuje się nią przeciwko nam, a wtedy wszyscy zwrócą się ku Bogu i ten kraj stanie się Bożym krajem, a my upadniemy'” – powiedział Bae.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: The Christian Post

