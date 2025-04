Ben Fuller z Carrie Underwood wydaje „If It Was Up To Me”

Artysta i autor piosenek z Provident Label Group, Ben Fuller, zaprezentował dziś swój nowy utwór, w którym gościnnie występuje 8-krotna zdobywczyni nagrody GRAMMY, Carrie Underwood. Piosenka Fullera „If It Was Up To Me” zawiera Underwood w tym potężnym duecie, którego nie można przegapić. Zachęcamy do posłuchania utworu oraz obejrzenia wizualizacji studyjnej poniżej.

„Kiedy pisałem tę piosenkę, myślałem o tym, jak trudne może być życie. Gdybym miał kontrolę nad wszystkim, znacznie bym je sobie ułatwił – ale nigdy nie dowiedziałbym się, jak wspaniałe mogą być Boże plany” – mówi Ben Fuller. „Jestem bardzo wdzięczny, że Carrie zgodziła się podzielić ze mną swoją miłością do Jezusa w tej piosence. Była niezwykle miła i spokojna, gdy pracowaliśmy w studiu. Jestem prawie pewien, że uśmiechnąłem się tak samo jak Bóg, kiedy podeszła do mikrofonu tego dnia!”

„Ben jest niezwykle utalentowanym piosenkarzem i autorem tekstów, a ja uwielbiam radość, jaką wnosi do śpiewania o naszej wspólnej wierze” – mówi Underwood. „Byłam zaszczycona, gdy poprosił mnie o zaśpiewanie z nim w utworze „If It Was Up To Me”. Uwielbiam, jak nasze głosy harmonizują w tej pozytywnej i podnoszącej na duchu piosence.

Dzisiejsza premiera uruchamia możliwość pre-add/pre-save dla nowego albumu Fullera „Walk Through Fire”, który ukaże się 6 czerwca. Od swojego debiutu w 2023 roku Fuller zdobył ponad 256 milionów streamów. Jego piosenka „If I Got Jesus” zyskała dużą popularność na kanałach społecznościowych, z ponad 1,5 miliarda wyświetleń krótkich filmów i ponad 2,1 miliona kreacji na TikTok.

W zeszłym miesiącu Fuller wydał pakiet czterech piosenek, w którym znalazła się piosenka „Deeper Still”, która zdobyła najwięcej odtworzeń w pierwszym tygodniu ze wszystkich piosenek, jakie wydał do tej pory, oraz jego obecny singiel radiowy „Turn”. Obecnie jest w trasie z Big Daddy Weave oraz gościem specjalnym Megan Woods w ramach „Let It Begin Tour”. Po weekendzie wielkanocnym rozpocznie trasę CAIN – The Jesus Music Tour.

Underwood jest w końcowej fazie swojej REFLECTION: The Las Vegas Residency, która od 2021 roku gra w Resorts World Las Vegas przy wypełnionych po brzegi salach, co jest najdłużej trwającą rezydenturą w Las Vegas spośród wszystkich solowych artystek country. Jej specjalny koncert „CARRIE UNDERWOOD: REFLECTION” jest obecnie transmitowany na całym świecie na Hulu i Disney+, a artystka zasiada w panelu jurorskim popularnego programu „American Idol” u boku Luke’a Bryana i Lionela Richiego, z okazji 20. rocznicy zdobycia tytułu. Jej ostatni duet country z Codym Johnsonem, „I’m Gonna Love You”, spędził dwa tygodnie na szczycie listy przebojów.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCM