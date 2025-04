John Mark McMillan powraca do uwielbienia z nowym albumem

Platynowy autor piosenek, John Mark McMillan, po ponad ośmiu latach przerwy, powraca z nową muzyką uwielbieniową. Dziś przerywa tę ciszę swoim nowym albumem, Cosmic Supreme (Another land), dostępnym wszędzie.

„Był taki czas w moim życiu, kiedy myślałem, że nie będę już pisał konwencjonalnej muzyki uwielbienia” – mówi John Mark McMillan. „Potem życie zmusiło mnie do zwolnienia tempa i zacząłem przyłapywać się na śpiewaniu małych chórów uwielbienia w spokojnych godzinach mojej codziennej rutyny. Nie planowałem ich nagrywać, a na początku nawet ich nie zapisywałem. Z czasem jednak odkryłem, że moje dni były przyjemnie wypełnione tymi słodkimi pieśniami uwielbienia. Zaczynałem czuć, że może zasługują na swoje miejsce. Myślę, że moje serce miało coś do powiedzenia Bogu, nawet jeśli sam o tym nie wiedziałem. Moją największą nadzieją związaną z tym zbiorem pieśni jest to, że pomogą one nam ponownie zgłębić tajemnicę Boga.

John Mark McMillan jest autorem najpopularniejszych piosenek CCLI „How He Loves” i „King of My Heart”, a jego utwory, które napisał, były przesyłane strumieniowo ponad 600 milionów razy. Jego długoletnia kariera opiera się na celowej i artystycznej współpracy z takimi artystami jak Joy Williams, War + Treaty, Sleeping At Last, Owl City, Ben Rector, Pat Barrett, Josh Garrels i Bear Rinehart.

Dziś ukazały się dwie wersje Cosmic Supreme: standardowa wersja albumu i album deluxe, który zawiera dodatkowe wersje na żywo, akustyczne i instrumentalne z 22 utworami na Cosmic Supreme: SUPREME. Dostępnych jest również 10 teledysków z tekstami piosenek i cztery teledyski na żywo, które zostały nagrane w Karolinie Północnej. W przyszłym miesiącu John Mark McMillan wyruszy w trasę z zespołem Citizens, prezentując swoją nową muzykę. Sprawdź daty poniżej, aby znaleźć miasto i datę w pobliżu.

„Chociaż zdaję sobie sprawę, że nie mam i mogę nigdy nie mieć wszystkich (ani nawet wielu) odpowiedzi, wciąż czuję głęboką miłość do Boga, którą uważam za przywilej i cieszę się, że mogę dzielić się nią ze światem. Może to wystarczy. Może zawsze tak było”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB