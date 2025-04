TAYA prezentuje swój drugi album „The Reminder”

Liderka uwielbienia i autorka tekstów, TAYA, wydaje swój drugi album zatytułowany „The Reminder”, który jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Z ponad miliardem odsłon, TAYA w krótkim czasie wywarła znaczący wpływ na gatunek muzyki uwielbienia.

„Słyszałam, że na pierwszą płytę masz mnóstwo czasu, a potem brakuje go na drugą. Aby uniknąć takiej sytuacji, rozpoczęłam ten projekt wcześniej, niż czułam się gotowa, w 2023 roku” – mówi TAYA. „Po okresie odpoczynku, postu, modlitwy i oczekiwania na Boże prowadzenie, On przemówił do mnie. Kiedy Bóg przemówił, nie wiedziałam, że noszę nasze pierwsze dziecko. Zostaliśmy rodzicami i uczyliśmy się tego, żyjąc na walizkach. Nasz syn odwiedził ponad 16 krajów, zanim skończył 11 miesięcy. Mój zespół zarządzający się rozpadł, a inny zespół również nie przetrwał. Mój mąż i ja czuliśmy się zmuszeni do opuszczenia naszego kościoła, w którym spędziliśmy ponad 13 lat. Dodatkowo otrzymałam pierwszą z dwóch diagnoz raka skóry. Wszystko to było zarówno radosne, jak i niezwykle trudne. Byłam przytłoczona, ale ten czas, dzięki łasce Bożej, zaowocował mocnym przekonaniem o tym, do czego Bóg nas powołał, a do czego nie. Bóg był i jest wierny oraz łaskawy. I właśnie w takich okolicznościach powstał ten album”.

Wyprodukowany przez Austina Davisa album „The Reminder” to znakomita kolekcja 12 pieśni uwielbienia, które deklarują Bożą wierność. W skład albumu wchodzą utwory „Worship!”, „One and Only”, „Simple Phrase”, „Come Into The Light” oraz „Gonna Be Good”, które zostały wydane przed dzisiejszą premierą. Z okazji wydania albumu, teledysk do tytułowego utworu zadebiutuje na YouTube dzisiaj wieczorem o godzinie 18:00.

W tym tygodniu TAYA zadebiutowała na scenie Grand Ole Opry, wykonując swój rozpoznawalny, czterokrotnie platynowy singiel RIAA „Oceans” oraz tytułowy utwór „The Reminder”. W tym miesiącu wyruszy w swoją pierwszą amerykańską trasę koncertową „Come Into The Light”, podczas której każdego dnia wystąpi specjalny gość, w tym Joe L. Barnes, Leeland, Tiffany Hudson i Mack Brock. Aktualne daty i miasta trasy można znaleźć na stronie internetowej artystki.

TAYA dodaje: „Modlę się, aby ta płyta była świadectwem dla Boga. Jak ołtarz zbudowany na pustyni, niech te pamiątkowe piosenki pomogą nam pamiętać o tym, co On uczynił. Niech będą wyrazem naszej wdzięczności za Jego nieugiętą i niezmienną wierność oraz niech staną się pokarmem na nadchodzące dni”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB