Josiah Queen wydaje nowy singiel „Yesterday Is Dead”

Po triumfalnym sukcesie utworu „Can’t Steal My Joy” ft. Brandon Lake, który na początku roku zgromadził ponad 12,5 miliona streamów w platformach DSP, przełomowy artysta Josiah Queen powraca z nowym singlem „Yesterday is Dead”. Ta porywająca piosenka, wypełniona surowymi emocjami, celebruje energię i nadzieję związane z nowym początkiem. W potężnym refrenie Queen deklaruje: „Trzymam oczy / Na tym, co przed nami / Dziś jest nowy dzień / Wczoraj nie żyje”. 22-letnia artystka z Tampy napisała utwór wspólnie z Johnem Michaelem Howellem, który zajął się jego produkcją. Zobacz oficjalny teledysk, wyreżyserowany przez Ras huna, TUTAJ.

O swojej piosence Josiah mówi: „’Yesterday is Dead’ to jak ciężar zdjęty z moich pleców. Ta piosenka opowiada o wolności i nowym życiu, które znalazłem w Jezusie. Przeszedłem przez okres, w którym żałowałem przeszłości, a ten utwór powstał z potrzeby uwolnienia się od tych trosk”.

Queen wykona „Yesterday Is Dead” w programie „Fox & Friends Weekend” w Niedzielę Wielkanocną (20 kwietnia) w ramach serii koncertów Faith & Friends 2025. Liczba wyświetleń teaserów do utworu przekroczyła trzy miliony w okresie poprzedzającym jego wydanie.

Po zakończeniu trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii i Europie w ten weekend, Queen wyruszy w amerykańską część swojej globalnej trasy koncertowej 2025. Trasa rozpocznie się 26 marca w Cincinnati i obejmie występ 28 marca w nowojorskim Gramercy Theatre.

Źródło: TCB