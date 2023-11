Jezus – komiks – Ben Avery, Sergio Cariello

Od wydawcy: Ten komiks, zilustrowany przez wybitnych autorów tworzących dla Marvel i DC Comics, jest najpełniejszą graficzną adaptacją życia Chrystusa, jaką kiedykolwiek stworzono. Ukazuje całe ziemskie życie Chrystusa, tak jak opisują je Ewangelie wg św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana, począwszy od narodzin w Betlejem, życie w Nazarecie, nauczanie, cuda, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. To najbardziej kompletna komiksowa adaptacja Ewangelii, przygotowana przez zespół znakomitych amerykańskich scenarzystów i grafików.

„Gdy byłem dzieciakiem, uwielbiałem czytać komiksy o Kaczorze Donaldzie. Dzisiaj w moich rękach jest książka, która nie tylko jest absolutnym hitem, gdy chodzi o komiksowy kunszt, ale jest obrazowym otwarciem drzwi, by wejść do świata najważniejszej Księgi Wszechczasów. Księgi, która nie mówi o wymyślonym świecie uśmiechniętych stworzeń, ale prowadzi nas do odkrycia Drogi, Prawdy i Życia. Nie mógłbym przejść obok tego obojętnie.”

– ks. Sebastian Kosecki

Scenariusz komiksu: Ben Avery

Rysunki: Sergio Cariello, Richard Bonk, Geof Isherwood, Chris Ivy, Fabricio Guerra, Zach Matheny, Mark McNabb

Autor: Ben Avery, Sergio Cariello

O autorach

Ben Avery jest gawędziarzem. Uwielbia opowiadać historie za pomocą niemal każdego medium: komiksów, powieści, lalek, animacji. Miał zaszczyt pracować z wybitnymi artystami nad projektami komiksowymi. Jego pierwszym wielkim profesjonalnym projektem była współpraca z Georgem R.R. Martinem, autorem Gry o Tron, którego opowieści ze świata Westeros Avery przekształcał w scenariusze powieści graficznych. Współpracował z wydawnictwami Marvel i Zondervan. Zaadaptował księgi Biblii na komiks, dzięki czemu powstała cała wielka seria wydawnicza. Mieszka w Północnej Indianie z żoną i pięciorgiem dzieci.

Sergio Cariello urodził się w Brazylii. Już w wieku 5 lat wiedział, że chce rysować komiksy. W wieku 11 lat opublikował swój pierwszy komiks – Frederico, detektyw. W wydawnictwie Marvel rysował komiksy Daredevil, Conan, Thor, Kapitan Ameryka, Spider-Man, Avengers i wiele innych. W DC Comics był współautorem komiksów Batman, Superman, Superboy, Steel, Guy Gardner, Hawkman, Man called X, The Flash, Deathstroke, Wonderwoman, Green Arrow i innych. Obecnie pracuje nad seriami Lone Ranger i Son of Samson oraz wieloma komiksami biblijnymi.

Dane techniczne:

Jezus – komiks – Ben Avery, Sergio Cariello

ISBN 978-83-8340-012-9

Oprawa twarda

Liczba stron: 320

Wymiary: 170 x 240 mm

Rok wydania: 2023

Cena: 129,90 zł

Wydawca: Wydawnictwo AA

Do kupienia np. TUTAJ.