Kim był Jezus z Nazaretu? Dyskusja dotycząca tej kwestii trwa nadal. Czy był On dobrym nauczycielem? Czy był powszechnie znanym, lecz kontrowersyjnym – reformatorem religijnym? Czy może był uczniem innego nauczyciela?

Szukając odpowiedzi co do rzeczywistej tożsamości Jezusa, Arnold Fruchtenbaum – autor książki „Jezus był Żydem”, rozpoczął swoje osobiste poszukiwania. Zebrał opinie wielu żydowskich przywódców. Zajmuje się mesjańską nadzieją. Analizuje też żydowskie obiekcje w stosunku do osoby Jezusa dogłębnie i szczerze.

Dane książki:

Tytuł: Jezus był żydem

Arnold Fruchtenbaum

Wydawnictwo: Wspólnota Drzewo Oliwne

120 str.