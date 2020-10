„Jerozolima jest nasza”, mówi prezydent Turcji Erdogan

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przemawiał w Ankarze do tureckich ustawodawców. Jak donosi „The Times of Israel”, Erdogan zasugerował, że Jerozolima należy do jego państwa.

– W tym mieście, które ze smutkiem musieliśmy opuścić podczas I wojny światowej, wciąż można natknąć się na ślady tureckiego ruchu oporu. Jerozolima jest więc naszym miastem, miastem z nas – powiedział. – Nasza pierwsza kibla (kierunek, w którym w trakcie modlitwy zwracają się wyznawcy islamu) Al-Aksa i Kopuła na Skale w Jerozolimie to symboliczne meczety naszej wiary. Miasto to jest też domem miejsc świętych dla chrześcijan i Żydów.

Imperium Osmańskie rządziło w Jerozolimie w latach 1516-1917, do czasu, kiedy Wielka Brytania zajęła miasto po I wojnie światowej. Erdogan coraz intensywniej stara się przekształcić konstytucyjnie świecką Turcję w kraj konserwatywnego islamu. Ponadto uważa Jerozolimę za przedłużenie swojego państwa.

Erdogan i jego kolejny cel

Niedługo po tym, jak w lipcu przekształcił stambulską Hagię Sophię w meczet, Erdogan wziął na celownik święte miasto.

Na Facebooku napisał też, że „odżycie Hagii Sophii to znak powrotu wolności w meczecie Al-Aksa” w Jerozolimie.

Podczas przemówienia Erdogan potępił „opresyjność Izraela w stosunku do Palestyńczyków i działania lekceważące prywatność Jerozolimy”.

– Kwestia Jerozolimy nie jest dla nas zwyczajnym problemem geopolitycznym. Po pierwsze, obecne Stare Miasto, serce Jerozolimy, zostało zbudowane przez Sulejmana Wspaniałego. Zbudował mury, targ, budynki. Nasi przodkowie przez wieki okazywali miastu szacunek, doceniając jego wartość.

Erdogan od dawna opowiada się po stronie kwestii palestyńskiej. Wciąż podkreśla też przywiązanie Turcji do Jerozolimy.

– W imieniu naszego państwa i narodu uznajemy za zaszczyt mówienie o prawach uciskanego ludu Palestyny, ludu, z którym żyjemy od wieków – powiedział. – Mając to na uwadze, do samego końca zamierzamy zarówno stać po stronie Palestyny, która jest krwawiącą raną światowego sumienia, jak i trzymać się sprawy Jerozolimy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela nie skomentowało przemówienia Erdogana.

Autor: CBN News

Źródło: Emily Jones

