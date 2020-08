Iran: Chrześcijanin wielokrotnie sądzony i skazywany, m.in. za „członkostwo w grupie wrogiej reżimowi”

W styczniu 2019 roku Ismaeil Maghrebinejad (65 l.) został aresztowany i od tamtej pory był wielokrotnie sądzony i skazywany, otrzymując wyroki, od których się odwoływał. Pierwotnie skazany za „członkostwo w grupie wrogiej reżimowi” i „znieważenie świętych wierzeń islamskich”, w maju 2020 r. otrzymał wyrok za „propagandę przeciwko państwu”.

5 lipca sąd apelacyjny uchylił trzyletni wyrok za „znieważenie świętych wierzeń islamskich”. Zarzut pojawił się w wyniku czyjegoś żartu na mediach społecznościowych, na który Ismaeil odpowiedział emotikonem wyrażającym uśmiech. Sędzia orzekł, że skoro oskarżony nie był autorem żartu, nie powinien zostać skazany.

Odwołanie od dwóch pozostałych wyroków zostało rozstrzygnięte 15 lipca. W trakcie tego ostatniego posiedzenia sąd odrzucił obie apelacje. W rezultacie Ismaeil musi spędzić dwa lata w więzieniu za „członkostwo w grupie wrogiej reżimowi”. Wyrok za propagandę przeciwko państwu został skrócony, jednak nie zmieniło to całkowitej długości pobytu więzienia, ponieważ był to krótszy z dwóch wyroków z prawem do jednoczesnego odbywania kary.

Pamiętajmy w modlitwach o Ismaeilu, a także o członkach jego rodziny, których czeka dwuletni okres separacji. Niech Pan podtrzyma ich przez odnowioną nadzieję, pokój i siłę, dając im pewność, że ostatecznie On sam działa w tej trudnej sytuacji dla wypełnienia swoich większych planów w życiu każdego z nich oraz dla zbawienia innych. Módlmy się o zdrowie dla Ismaeila, a także o to, by mógł wykorzystywać każdą okazję do składania chrześcijańskiego świadectwa współwięźniom i pracownikom więzienia.

Źródła: Article 18, Middle East Concern, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Poprzednio pisaliśmy:

Iran: Ismaeil skazany na trzy lata więzienia za „obrazę świętej wiary islamskiej”

Iran: Drugi wyrok dla skazanego chrześcijanina za wiarę

Iran: Aktualizacja dotycząca osób więzionych