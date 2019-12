Iran: Aktualizacja dotycząca osób więzionych

Chrześcijanie w Iranie są narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo, gdy wyrażają swoją wiarę. Jest tak szczególnie w przypadku osób, które nawracają się z islamu. Dla wielu z nich, wiara w Chrystusa skutkuje torturami i więzieniem.

Ismaeil Maghrebinejad (l. 65), został zatrzymany 25 stycznia bieżącego roku pod zarzutem propagandy przeciwko państwu. Podczas rozprawy z 22 października, sędzia dodał zarzut apostazji, chociaż Ismaeil jest chrześcijaninem już prawie od 40 lat. Następne posiedzenie sądu przewidziane jest za dwa miesiące.

w listopadzie informowaliśmy, że z więzienia wyszedł Ebrahim Firouzi, którego po tymczasowej przerwie w odbywaniu kary miał czekać wyrok dwuletniego zesłania. Obecnie Ebrahim jest już w Sarbazie, mieście oddalonym o setki kilometrów na południe od jego domu, w pobliżu granicy z Pakistanem. Trafił tam zgodnie z planem 12 listopada.

13 października odbyły się rozprawy apelacyjne pięciu innych irańskich chrześcijan. Część z nich miała mieć rozprawy 3 września, jednak przełożono je z powodu nieobecności sędziego. Wszystkim pięciu wierzącym grozi wyrok od pięciu do piętnastu lat więzienia za „działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

Módlmy się, by ci chrześcijanie doświadczali Bożego pokoju i łaski. Módlmy się, by Pan w cudowny sposób posługiwał też Ismaeilowi, którego czeka kolejna rozprawa sądowa, a także Ebrahimowi, który właśnie zaczyna długą rozłąkę z rodziną i przyjaciółmi. Módlmy się, by w tym nowym miejscu Ebrahim mógł nawiązać kontakt z innymi wierzącymi, należeć do chrześcijańskiej wspólnoty i mieć okazje do dzielenia się miłością Chrystusa z innymi ludźmi.

Źródło: Middle East Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan