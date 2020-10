Indie: Tłum atakuje chrześcijan – policja bezradna

(Open Doors Polska) – W dniach 22 i 23 września tłum liczący między 2 000 a 3 000 osób w indyjskim stanie Chhattisgarh zaatakował 15 rodzin chrześcijańskich. Wielu chrześcijan zostało rannych, a ich domy zostały częściowo lub całkowicie zniszczone. Policjanci obecni podczas ataku nie byli w stanie zapanować nad sytuacją.

Odpowiedzialność chrześcijan za „gniew bogów”

Zanim doszło do zaognienia konfliktu, chrześcijanie we wsi Singanpur zostali wezwani na publiczne spotkanie. Zostali tam oskarżeni o przyjęcie obcej religii.

Według chrześcijan nawet 3 000 osób zebrało się i zaatakowało ich domy. Niektórym poszkodowanym trzeba było zapewnić opiekę medyczną. Wezwana policja nie była w stanie powstrzymać tłumu. Napastnicy krzyczeli: „Odkąd zostaliście chrześcijanami, nasi bogowie są na nas źli! Nie odpowiadają już na nasze modlitwy!” Jeden z miejscowych chrześcijan powiedział: „Gdyby nie policja, byłyby ofiary śmiertelne”. Wielu mieszkańców wsi było pijanych i przyniosło ze sobą pałki.

Materiał video z ataku został udostępniony na portalach społecznościowych.

„Tak, boimy się, ale Bóg jest z nami”

Większość poszkodowanych jeszcze nie wróciła do swoich domów. Jeden z lokalnych chrześcijan powiedział: „Mieszkają w wioskach lub w domach w pobliżu. Te domy również zostały zniszczone, ale są bezpieczniejsze. Ze względu na szkody nie zapewniają one dużej ochrony przed ulewnym deszczem, którego doświadczamy w tych tygodniach. Na szczęście nie dochodzi już więcej do aktów przemocy. Jednak sytuacja jest nadal napięta. W wiosce ciągle przebywają policjanci”.

Nagły wybuch przemocy wstrząsnął chrześcijanami, ale nie zachwiało to ich wiary. Jeden z nich powiedział: „Nie, nie opuszczę Chrystusa. Uwierzyłem, kiedy Bóg uzdrowił mnie z choroby, która sprawiała, że bolało mnie gardło i klatka piersiowa. Moja żona miała problemy z nogą. Oboje zostaliśmy uzdrowieni po modlitwie. Tylko Jezus daje uzdrowienie. Tylko On jest prawdą. Tak, boimy się, ale tylko trochę. Bóg jest z nami”. Jeden z liderów kościelnych zacytował Izajasza 41: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą; nie trwóż się, bo jestem Bogiem twoim. Umacniam cię jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą”.

List do premiera: chrześcijanie w niebezpieczeństwie

W odpowiedzi na incydent Alians Ewangeliczny Indii (EFI) wysłał list otwarty do gubernatora stanu Chhatisgarh. EFI wzywa rząd do postawienia sprawców przed sądem i krytykuje działania władz: „Pomimo że o ataku i jego konsekwencjach został powiadomiony posterunek policji w Kondagaonie i komisarz policji, nie podjęto żadnych konkretnych działań przeciwko wandalom. Zamiast tego władze naciskają na ofiary, by zgodziły się na „kompromis”. Oni nadal są w strachu i szoku po tym, jak napastnicy grozili im śmiercią, jeśli nie porzucą nowej wiary”, mówi list.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach:

Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy zostali ranni lub stracili dach nad głową w wyniku ataków; aby Pan Jezus uzdrowił ich ciało i duszę, i aby w Nim znaleźli odwagę i pocieszenie.

Módl się o szybką naprawę domów i o Boże zaopatrzenie, aby wyrządzone szkody zostały jak najszybciej naprawione – szczególnie teraz podczas pory monsunowej.

Mód się, aby Pan Jezus objawi się napastnikom, aby odłożyli na bok swoją nienawiść do chrześcijan.

Módl się za rząd gubernatora Bhupesha Baghela i lokalne władze, aby poważnie traktowały swój obowiązek ochrony chrześcijan i postępowały sprawiedliwie.

Podobne

Indie: Nasilenie przemocy ze strony hinduskich ekstremistów wobec chrześcijan